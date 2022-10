Luka Dončić se je kar posul s pepelom

Košarkarji Dallasa so si v večeru lige NBA, v katerem je bilo že občutiti prihajajoč praznik Noči čarovnic, obetali novo zmago, pa so brez nje ostali v podaljšku. S 117:111 je bila boljša Carolina.

O učinku slovenskega zvezdnika Luke Dončića ni bilo dvoma – znova je bil vodilni adut svojega moštva in se tako odrezal spet z dvojnim trojčkom. Zbral je namreč 31 točk (met iz igre 8:23), 16 skokov in 10 asistenc. Ohranja status vodilnega strelca lige, aplavz, ki mu ga ob predstavitvi namenjajo Dallasovi privrženci, je še naprej zelo glasen. Bila je to zanj 5. tekma zapored, na kateri je dosegel vsaj 30 točk.

Popolnega večera pa le ni imel, saj je v izdihljajih rednega dela tekme zgrešil met za zmago.

"Nisem bil takšen, kot bi moral biti. Nisem vodil moštva, nisem zadeval. Preprosto nisem storil dovolj za zmago," je bil samokritičen po razpletu tekme slovenski zvezdnik.

Neuspešen je bil doma tudi Dragićev Chicago. Izgubl je s Philadelphio 109:114, Ljubljančan pa je v dobrih 13 minutah igre k moštvu prispeval 2 točki ter po en skok in asistenco.