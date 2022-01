Luka Dončić se je poigraval

Dallas je z bravurozno predstavo Luke Dončića premagal Memphis s 104:91. Ljubljančan je za asistenco izpustil iz rok trojni dvojček, v 38 minutah je dosegel 37 točk (met iz igre 13:25, za tri 2:7 za tri, prosti meti 9:12), 11 skokov in devet asistenc. Kristaps Porzingis je prispeval 15 točk, 8 skokov in kar šest blokad. Jalen Brunson je dosegel 13 točk.

Pri gostih je Dončićevemu ritmu lahko sledil le Ja Morant, ki je dosegel 35 točk.

»Vedno znova ponavljam, da je obramba ključna. Tekmece smo ustavili. Še vedno čutim bolečine v vratu. Čaka me še nekaj terapij, saj ne morem normalno obračati glave,« je povedal Dončić, ki je v tretji četrtini tekme proti Phoenixu v četrtek padel na parket pod obročem in ima bolečine v vratu.

Dončić je odlično začel in tudi končal tekmo. Trener Jason Kidd je svojega najboljšega igralca ob stoječih ovacijah navijačev povlekel z igrišča minuto in 41 sekund pred koncem.

Niz domačih tekem so Teksašani zaokrožili s četrto zmago v petih tekmah, izgubili so le proti vodilnemu Phoenixu. Dallas je že pri 27 zmagah v tej sezoni.

Dallas zdaj dvakrat gostuje. V sredo v San Franciscu, kjer bo izzval Golden Stete, naslednji dan še v Portlandu.

Bivši Dragićev klub Miami skočil na vrh

Na vrhu vzhodne konference je prišlo do menjave vodstva. Nov vodilni je s 30 zmagami in 17 porazi bivši klub Gorana Dragića Miami, ki je s 113:107 premagal Los Angeles Lakers kljub dvojnemu dvojčku LeBrona Jamesa s 33 točkami in 11 skoki.

Joel Embiid je nadaljeval svoj vroč niz z dvojnim dvojčkom, saj so košarkarji Philadelphie premagali San Antonio s 115:109. Embiid je dosegel 38 točk, 12 skokov in šest podaj, s čimer je svoj niz s 25 točkami ali več podaljšal na 14 tekem.

Za najboljši strelski dosežek večera pa je poskrbel Jayson Tatum, ki je dosegel 51 točk, od tega 48 v prvih treh četrtinah. Njegov Boston je s 116:87 dpremagal Washington.