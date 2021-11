Luka Dončić se je vrnil, Dallas boljši od LA Clippers

Po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe gležnja in kolena se je na parket vrnil Luka Dončić. Ljubljančanova vrnitev je bila imenitna, košarkarji Dallasa pa so na gostovanju pri zanj neugodnih LA Clippers končali niz treh zaporednih porazov in se s 112:104 oddolžili za domači poraz pred dvema dnevoma.

Dallas je do jubilejne desete zmage v sezoni NBA prišel po podaljšku, ki ga je izsilil domači zvezdnik z metom za tri točke ob sireni Paul George.

V petminutnem podaljšku je bil Dallas prepričljiv kot že dolgo ne. Dončićeva vrnitev je navdihnila tudi Kristapsa Porzingisa, ki je bil s 30 točkami prvi strelec Dallasa, a odločilen je bil Dončićev delež. Do trojnega dvojčka sta mu zmanjkala le po en koš in asistenca. V 41 minutah je Dončić dosegel še 26 točk.

Reggie Jackson (31) in Paul George (26) sta bila najučinkovitejša pri gostiteljih.

Vlatko Čančar je v Denverjem porazu s 100:119 proti Portlandu dosegel točko v dobrih treh minutah.