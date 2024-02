Luka Dončić se je znesel še nad kratkohlačniki

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob zmagi Dallasa proti New York s 122:108 v ligi NBA dosegel 39 točk. Teksašani so v sloviti dvorani Madison Square Garden končali serijo treh zaporednih gostovanj s prav toliko zmagami, kar se je zgodilo prvič po decembru 2019.

Dallas je v gosteh po vrsti premagal Philadelphio, Brooklyn in zdaj še kratkohlačnike iz New Yorka ter razmerje zmag in porazov dvignil na 29-23. To je še naprej dovolj za osmo mesto v zahodni konferenci. Na vrhu te sta Minnesota in Denver (obe 36-16).

Dallas je večji del dvoboja zanesljivo vodil, v tretji četrtini tudi za 20 točk. V zadnjem delu so se oslabljeni domači nekoliko približali, a zmaga gostov niti za trenutek ni bila ogrožena.

Pri Dallasu je znova izstopal Dončić, ki je v 40:09 minute na parketu dosegel 39 točk, od tega 27 v drugem polčasu. Ob tem je zbral še 11 podaj, osem skokov, štiri ukradene in tri izgubljene žoge ter eno blokado. Iz igre je zadel 13 od 24 metov, polovično uspešen pa je bil za tri točke (7/14).

Vsake tekme se veseli

»Osvojiti prstan je res cilj, ki ga hočem osvojiti v moji karieri. Ti dve tekmi v New Yorku sta bili res posebni. Veliko Slovencev je bilo, super so navijali zame in ta podpora mi res pomeni vse,« je povedal Ljubljančan.

Ob vsej slavi in zvezdniškem statusu v ligi NBA pravi, da je ostal, kakršen je bil: »Sem kar isti. Malo bolj sem utrujen, to je res. Veliko minut je na meni, v bistvu se staram,« je 24-letnik dodal nekoliko v šali in dodal: »Vselej, ko grem na tekmo, se je veselim. To je nekaj najlepšega v življenju, da lahko delaš to, kar imaš rad.«

Odgovoril je še na vprašanji o Goranu Dragiću in njegovi poslovilni tekmi. »Če se uvrstimo na olimpijske igre, je tekma po njih in se mi zdi, da bom seveda igral. Tega se veselim,« je pristavil Dončić in še enkrat poudaril, da bi rad zlatega kapetana generacije 2017, ki je osvojila evropski naslov, znova videl v slovenskem dresu.

Tim Hardaway je s klopi za Dallas dosegel 19 točk, Derrick Jones jih je prispeval 18, Kyrie Irving 16, Josh Green pa 15.

Pri New Yorku, zaradi poškodb so manjkali nekdanji član Dallasa Jalen Brunson, OG Anunoby, Julius Randle in Mitchell Robinson, je 36 točk dosegel Donte DiVincenzo, s trojnim dvojčkom pa se je izkazal Josh Hart (23 točk, 10 skokov, 12 podaj).

New York v vzhodni konferenci ostaja pri vrhu s 33 zmagami in 19 porazi, na vrhu je Boston (39-12).

Naslednji dvoboj košarkarje Dallasa čaka v soboto ob 21. uri, ko se bodo v domači dvorani pomerili z Oklahomo (35-16).