Luka Dončić se ob nerazpoloženih tekmecih ni preznojil

Košarkarji iz Dallasa so na svoji tretji pripravljalni tekmi pred začetkom lige NBA v gosteh visoko premagali Charlotte s 127:59. Prvi zvezdnik teksaške ekipe Luka Dončić je v neenakovrednem obračunu v 25:48 minute dosegel 10 točk, osem podaj in štiri skoke. Pri gostih je bil najbolj učinkovit Tim Hardaway Jr. z 20 točkami.

Novo pripravljalno tekmo so odigrali tudi košarkarji iz Denverja, ki so v gosteh izgubili proti Oklahomi z 99:108. Slovenski košarkar v dresu koloradske ekipe Vlatko Čančar je igral 2:29 minute in se ni vpisal med strelce, od njegovih soigralcev pa je bil najbolj učinkovit Srb Nikola Jokić, ki je 22 točkam dodal še 12 skokov in pet podaj. Pri domači zasedbi je bil strelsko najbolj razpoložen Darius Bazley s 16 točkami.

V noči na četrtek je bilo na sporedu še pet pripravljalnih tekem. Phoenix je ugnal Portland s 119:74, Indiana je bila boljša od Memphisa s 109:107, Orlando od Bostona s 103:102, New York od Detroita s 108:100, Utah pa od Milwaukeeja s 124:120.