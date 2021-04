Luka Dončić soliden, a najboljši, Dallas slab

Goran Dragić je začel v prvi peterki Miamija, ki je v zadnji četrtini zapravil zmago poti Chicagu. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports



Vodilni Utah še tretjič v sezoni izgubil proti predzadnjemu

Dallasu košarkarske bitke proti slabšimi ne gredo od rok. Davi je bil v NBA še drugič v osmih dnevih boljši Sacramento (113:106), ki ima minimalne možnosti za napredovanje v končnico).je bil najboljši strelec tekme s 24 točkami, zbral je 8 podaj in 7 skokov v 38 minutah.je izpustil tekmo.Miami je v soboto premagal Chicago s 106:101, danes se je ustavil v zadnji četrtini, v katero je šel s prednostjo 82:76, in izgubil s 102:110.Trener Miamijani imel na voljo poškodovanihin, zato je bil v začetni peterki. Ljubljančana je dosegel devet in zbral sedem podaj ter šest skokov v 35 minutah. Razigran je bil, ki je bil najboljši strelec tekme s 33 točkami.Pri Chicagu sta izstopalas 24 točkami in 11 skoki ter, ki je natresel 23 točk in ujel 12 žog. Chicago je bil v skokih boljši z 51:34.Miami je doživel že 30. poraz in ostaja na sedmem mestu Vzhoda.je v Denverjevi zmagi proti Memphisu s 120:96 igral štiri minute in dosegel dve točki.Prvič v zgodovini NBA je moštvo, ki ima odstotek zmag slabši od 30 odstotkov v rednem delu sezone pometla z ekipo, ki ima več kot 70 odstotkov zmag! Minnesota je še tretjič v sezoni premagala Utah s 105:104. Skupno je prišla do 18. zmage.Štiri sekunde pred koncem je Španecukradel žogo in podal za zmagoviti koš.Pri Utahu je manjkal poškodovani