Klub potrdil: Dončić bo zadržal številko 77 in bo gonilna sila ekipe

V športnem svetu odmeva selitev Luke Dončića k moštvu Los Angeles Lakers. Prihod njihovega novega superzvezdnika so potrdili tudi pri moštvu iz mesta angelov. Direktor kluba Rob Pelinka je med drugim za ameriške medije potrdil, da bo slovenski košarkarski as nosil številko 77.

Ima ubijalski nagon in je predan zmagovanju prvenstev

S tem bo postal prvi igralec v sloviti zgodovini 17-kratnih prvakov NBA s to številko, je pojasnil Pelinka. »Luka je edinstven mlad globalni superzvednik, ki bo še mnoga leta vodilni obraz tega kluba,« je napovedal predsednik moštva, ki je Dončića pripeljal v menjavi igralcev z Dallasom.

»Ima ubijalski nagon in je predan zmagovanju prvenstev, zato bo gonilna sila ekipe. Kot klub bomo odločni pri sestavljanju moštva okoli igralne vizije trenerja JJ Redicka in neomajni pri delu v dobro naših predanih navijačev. Hvaležni smo za današnji dan in veselimo se prihodnosti,« je v izjavi še dejal Pelinka.

Ob tem so se pri jezernikih tudi zahvalili Anthonyju Davisu, ki so ga poslali v Dallas v zamenjavi za Dončića. »Smo neizmerno hvaležni Anthonyju Davisu za preteklih šest sezon pri Jezernikih. Pri tem je pomagal povesti klub do naslova prvakov leta 2020 in je bil redni član tekme vseh zvezd.«

Nenadna menjava je sicer pozitivno vplivala na kvote jezernikov na stavniških trgih. Kot piše ESPN, so imeli Lakers pred začetkom sezone kvoto 40/1 za naslov prvaka in 25/1 za naslov zahodne konference. Po današnji novici se je kvota za naslov prvaka zmanjšala na 16/1, kar je šesta najnižja kvota izmed vseh ekip v ligi. Kvota, da bodo jezerniki osvojili naslov prvaka na zahodu se je medtem ustalila pri 8,5/1.