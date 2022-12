Luka Dončić zaostal za rekordom le za točko

je v slogu revolveraša razblinil neznanke o zmagovalcu teksaškega dvoboja v ligi NBA. V Houstonu je moral prevzeti vajeti igre v svoje roke v zadnji četrtini, v katero je še Dallas z zaostankom 81:84. Gostitelji so z nizom napak tekmecem dovoli preobrat, za katerega pa je bil najzaslužnejši 23-letni zvezdnik iz Slovenije, ki je s trojko z devetih metrov 19 sekund pred koncem zaokrožil svoj šov v zadnjih 12 minutah, v katerih je dosegel kar 17 točk.

Tudi slavni Shaquille O'Neal je po tekmi čestital prijatelju Luki Dončiću za imenitno predstavo. FOTO: Troy Taormina/Usa Today Sports

Dončić je tekmo končal s 50 točkami (met iz igre 17:31, za tri 6:12 za tri, prosti meti 10:12), v 42 minutah je zbral še 10 podaj in 8 skokov. Le za točko je zaostal za osebnim rekordom.

»Ko si vroč, imaš občutek, da boš zadel vsak met,« je povedal Dončić. »Dončićevih 50 točk je lepo božično darilo, potem ko smo že ves teden na poti. Luka je najboljši igralec na svetu. Znova je bil neverjeten. V napadu nas je vlekel celotno tekmo,« ni skrival navdušenja nad svojim najdragocenejšim varovancem trener Jason Kidd.

Goran Dragić je imel pomembno vlogo pri Chicagovi zmagi proti New Yorku. FOTO: Matt Marton/Usa Today Sports

Drugič zapored so bili v zadnji sekundi tekme srečnejši od tekmecev košarkarji Chicaga, ki so s 118:117premagali New York. Goran Dragić pa je po tekmi premora dosegel devet točk. Vlatko Čančar ob zmagi Denverja proti Portlandu (120:107) ni dobil priložnosti za dokazovanje.