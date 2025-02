Luka Dončić in LA: Pričakujeta ga kralj in velika luknja pod obročem

V Los Angelesu so Jezerniki sredi ene najboljših sezon v zadnjem obdobju, na krilih dobrega zdravja LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa z razmerjem zmag in porazov 28-19 zasedajo visoko peto mesto v zahodni konferenci, štiri zmage za drugouvrščenim Houstonom. S prihodom Luke Dončića so se karte precej premešale.

Davis je bil ključni člen obrambe v Los Angelesu, v tej sezoni mu je James prepustil osrednjo vlogo tudi v napadu in igra je stekla. Novi trener JJ Redick je znal poiskati inovativne načine, kako izkoristiti prevlado pod obročem enega najboljših centrov na svetu, zdaj pa ga čaka povsem drugačna naloga.

Dončić bo prevzel vajeti igre in organizacijo, a tudi LeBron igra najbolje, ko ima žogo v svojih rokah in vodi igro, tako da si navijači LA Lakers najbrž lahko obetajo krajše obdobje privajanja, ko se bosta slovenski zvezdnik in njegov idol učila igranja drug ob drugem. Več težav kot v napadu v Los Angelesu pričakujejo v obrambi, kjer je pod košem zazevala velika vrzel.

LeBron James je v napadu še vedno izvrsten, v obrambi pa vsaj v rednem delu hrani moči. Bo LA v končnici lahko ustavljal tekmece? FOTO: Kirby Lee/Reuters

Edini pravi center v rotaciji je Jaxson Hayes, ki je v najboljšem primeru »zrel« za 10-15 minut na tekmo, ne za vlogo prvega centra. V Maxu Christieju je Redick izgubil še enega obrambno naravnanega branilca. V napadu lahko računajo še na pomoč Austina Reavesa, ki ima za seboj soliden prvi del sezone in je hkrati najbolj zanimiv igralec, ki se bo v zadnjih dneh prestopnega roka omenjal v številnih kombinacijah.

Lakers si ob 40-letnem LeBronu ne moreju privoščiti, da bi čakali do poletja in šele takrat okrepili moštvo, v zadnjih dneh (prestopni rok se zaključi 6. februarja) bodo na trgu iskali centra in še kakšno okrepitev v rotaciji, na voljo imajo še svoj izbor v prvem krogu nabora leta 2031. Ker je moštvo zdaj precej pomlajeno (le James in Gabe Vincent štejeta več kot 27 let), bo Rob Pelinka morda bolj naklonjen unovčenju svojega zadnjega »trgovskega« aduta.

Naslednja tekma Jezernike čaka v noči na sredo, v mestnem derbiju bodo gostovali pri LA Clippers. Če bo Dončić dvoboj še pospremil s klopi, bi priložnost za igro lahko dočakal v noči na petek, ko bodo v Los Angelesu gostovali Golden State Warriors.

Wembanyami bo pomagal Fox

De'Aaron Fox odhaja v Teksas. FOTO: Sarah Stier/AFP

Po šoku si je medtem opomogel tudi preostanek lige NBA, kolesje se vrti naprej. Zvezdnik Sacramenta De'Aaron Fox odhaja v San Antonio, kjer bo združil moči z Victorjem Wembanyamo, Spurs tako postajajo resni kandidati za uvrstitev v končnico že v tej sezoni. V menjavo so bile udeležene tri ekipe, v Sacramento iz Chicaga prihaja Zach LaVine in po trije izbori v prvem in drugem krogu nabora, Chicago pa je dobil Zacha Collinsa, Treja Jonesa in Kevina Huerterja.