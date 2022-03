Luka je bil Luka, Kyrie pa ni bil Kyrie

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot v nedeljo zvečer košarkarje Cedevite Olimpije je tudi njihove kolege iz vrst Dallas Mavericks na parketu njihove domače dvorane čakala velika tekma. Luka Dončić s soigralci ni razočaral in na najverjetnejši generalki pred končnico še drugič v sezoni premagal Utah Jazz. Kdo si bo zagotovil prednost domačega igrišča? Teksašanom je vendarle uspelo prehiteti ekipo iz Salt Lake Cityja, a kaj lahko bi na tretjem mestu ujeli Golden State Warriors, ki so se brez poškodovanega prvega zvezdnika Stephena Curryja znašli v hudih škripcih. Kyrie Irving je vendarle odigral prvo tekmo v Brooklynu po tem, ko je župan New Yorka sprostil ukrepe za opravljanje dela v zasebnem sektorju pri tistih posameznikih, ki niso cepljeni proti covidu-19. Navijači so Irvinga pričakali z ovacijami.