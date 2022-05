Luka ni izgubil vneme: Potrebujemo le dve zmagi

V nadaljevanju preberite:

Po peti tekmi proti Phoenixu so Luko Dončića kamere ujele, ko je v hodniku izmenjal grde besede s tekmeci. »Vsi ste glasni, kadar vodite,« jim je zabrusil zvezdnik, ki ima tudi dolg jezik in se ga ne sramuje. »Takšne zbadljivke naredijo tekmo še bolj zanimivo. Vedno bo 'trash-talk'. Vsi smo zelo tekmovalni, jaz še posebej. To te še bolj podžge, da želiš zmagati,« je povedal Luka po porazu z 80:110. Kaj pričakuje od šeste tekme jutri ponoči v Dallasu?