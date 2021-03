Luka razigran, Gogi soliden, a oba praznih rok

Goran Dragić in Jimmy Butler sta bila podobno učinkovita, prvi je dosegel 16 točk, drugi 17. FOTO: Chuck Cook/Usa Today Sports

Izidi, NBA –

Košarkarska zvezdnikainsta bila uspešna, Dallas in Miami pa sta ostala praznih rok. V današnjih dvobojih lige NBA je bil mlajši Ljubljančan za las ob trojni dvojček, nasul je 38 točk in dodal še po devet podaj ter skokov, toda s 125:119 je bil boljši Portland.V tekmi brez obramb je Miami izgubil z Indiano kar s 110:137, Dragić je bil tretji strelec moštva s 16 točkami.Dončić je igral 39 minut in bil nerešljiva uganka za obrambo Portlanda, čeprav se je prevečkrat zatekal težkim metom za tri točke (13:4). Teksašani so jih zadeli 19, od tegasedem sedem trojk. Nerazpoloženi Latvijecje dosegel le 11 točk.Pri Portlandu je bil razigran dvojček. Prvi je zadel sedem trojk, drugi štiri. Vajeti sta v roke prevzela v končnici, ko se je lomil izid. McCollum je nasul 32 točk, Lillard 31.V zadnjih osmih minutah je bil Portland boljši 24:12. Trener je dosegel jubilejno 500. zmage v karieri. V nedeljo se bosta moštvi pomerili še enkrat.(Adebayo 20 – met iz igre 11:8 in 8 skokov, Butler 17 – met iz igre 10:6, Dragić 16 – met iz igre 10:6, za tri 4:2, prosti meti 2;2, 3 podaje in 2 skoka v 24 minutah, Herro 15, Vincent 9, Olynyk, Okpala in Nunn po 7, Robinson 6, Achiuwa 4, Silva 2; Brogdon 27 – met iz igre 12:10, za tri 9:7, McDermott in J. Holiday po 17, McConnell 16 in 15 podaj, Sabonis 13 in 15 skokov, Turner in Lamb po 12, LeVert 8, Bitadze in Sumner po 6, A. Holiday 3).(McCollum 32 – met iz igre 23:11, za tri 13:7, Lillard 31 – met iz igre 19:10, za tri 10:4, Anthony 18, Kanter 14 in 9 skokov, Covington 11, Trent 7, Hood 6, Little in Jones po 3; Dončić 38 – met iz igre 27:15, za tri 13:4, prosti meti 5:4, 9 skokov in 9 podaj v 39 minutah, Hardaway 25, Kleber 16, Porzingis 11 in 8 skokov, Burke 10 , Brunson 9, Iwundu 6, Richardson 4).– po podaljšku (Jokić 34 – met iz igre 23:14, 15 skokov in 9 podaj, Murray 34 – met iz igre 20:12, za tri 7:6, Porter 19, Barton 16,ni igral; LaVine 32 – met iz igre 20:10, Porter 22, White 17, Young 11 in 10 skokov).(Brown 19 in 11 skokov, Walker 16, Tatum 15; Fox 29, Holmes 25 in 11 skokov, Hield 22, Barnes 15 in 13 skokov).(Sexton in Garland po 29, Stevens in Allen po 11; Johnson 23 in 21 skokov, Murray 22, DeRozan 20).(Gordon 38, Fournier 31, Vučević 22, 14 skokov in 8 podaj; Irving 43, Harden 19 in 9 podaj, Harris 16).(Siakam 27, Powell in VanVleet po 17; Mitchell 31, Ingles 19, Gobert (16 skokov) in Conley po 15).(Wall 21, Oladipo 19, Wood 18 in 11 skokov; Jackson 23, Bey 20, Grant 18).(Allen in Morant po 14, Clarke 13, Valančiunas 10 in 16 skokov; Wiggins 40, Poole 25, Lee 21).(Paul 20 in 9 podaj, Bridges 17, Booker 16; Towns 24 in 9 skokov, Rubio 21 in 10 podaj).