Luka še drugič zaman stiskal pesti, Phoenix boljši od Dallasa

Kristaps Porzingis je bil s 23 točkami spet najboljši strelec Dallasa, a na gostovanju pri Phoenixu je Latvijec pogrešal pomoč soigralcev s klopi, kjer so skupaj zmogli vsega 31 točk. Latvijski as je zbral še 12 skokov, pri Dallasu sta njegovemu strelskemu ritmu sledila le še Tim Hardaway mlajši in Jalen Brunson (10 asistenc), oba s po 18 točkami. Tudi na drugi zaporedni tekmi v dvorani Phoenix Suns je Dallas ohranjal priključek vse do zadnje četrtine, ko so sonca z zabijanjem JaVala McGeeja in trojko Landryja Shameta (asistenca McGeeja) povedli s 87:86 ter z nizom 12:0 odločili dvoboj.

Klop finalistov minule sezone je seveda že na papirju veliko širša, izkazala pa se je s tremi košarkarji, ki so dosegli vsaj 10 točk, Dallas se s takšnim ni mogel pohvaliti. Mikal Bridges je skupaj z Devinom Bookerjem dosegel 19 točk, sledil je Chris Paul, ki se je poleg 18 točk izkazal še s petimi skoki in kar 14 asistencami. McGee je s klopi prispeval 14 točk in 6 skokov.

Biki prekinili negativno serijo v Denverju, Toronto podaljšal niz v Sacramentu

Chicago Bulls so v Denverju slavili prvič po letu 2006, bilo je 114:108. V ekipi Nuggets poleg Vlatka Čančarja ni bilo niti najkoristnejšega igralca minule sezone lige NBA Nikole Jokića, ki je dvoboj pospremil z opornico na roki, potem ko si je proti Philadelphia 76ers poškodoval zapestje. Zach LaVine je 12 od svojih 36 točk prispeval v ključnih trenutkih zadnje četrtine, DeMar DeRozan (26) se je takrat izkazal z osmimi zaporednimi zadetimi prostimi meti (skupaj 12:12). Aaron Gordon se je v ekipi Denverja, ki je izgubila že tretjič zapored, izkazal z rekordom sezone, 28 točkami, Will Barton jih je dodal 23.

Toronto je brez pomoči Gorana Dragića podaljšal niz zmag v Sacramentu, ki traja že od leta 2016. Hitro so opravil z domačimi kralji, vodili tudi že za 30 točk in na koncu slavil s 108:89. Pascal Siakam je v prvem polčasu dosegel 18 točk, na koncu se je ustavil pri 32 točkah. Dragić je s klopi spremljal tudi doseženih 23 točk Garyja Trenta mlajšega za prekinitev niza treh tekem brez zmage in šele drugi uspeh na zadnjih osmih tekmah. Fred VanVleet je prispeval 13 točk in 6 asistenc. De'Aaron Fox je bil najboljši pri domačih s 17 točkami, Harrison Barnes je ob šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah dodal 14 točk.

Golden State zmaguje tudi brez Curryja

Tudi brez verjetno (vsaj trenutno) najboljšega igralca v ligi Stephena Curryja je statistično najboljša ekipa sezone Golden State Warriors zmagovito zaključila tudi gostovanje v Detroitu (105:102). Jordan Poole in Andrew Wiggins sta priložnost za izstop iz Curryjeve sence izkoristila z 32 (za Poola je bil to rekord sezone) in 27 točkami. Poole je 22 točk dosegel v prvem polčasu.

»Res sem ponosen na Jordana. Na zadnjih nekaj tekmah je imel težave, tokrat pa je bil na začetku povsem pri stvari,« je bil zadovoljen trener Steve Kerr, čigar ekipa je zadnjo četrtino začela z udobno prednostjo 16 točk, a trepetala do zadnjih sekund, ko sta za ekipo Pistons izenačujoča meta za tri točke zgrešila Jerami Grant in Frank Jackson. Curry je počival zaradi udarca v kolk, ki ga je utrpel v novi izvrstni predstavi proti Clevelandu, ki mu je v odločilni zadnji četrtini nasul 20 od svojih 40 točk. Počival je tudi Draymond Green, ki ga muči stegenska mišica. Pri Detroitu se je izkazal prvi izbor nabora Cade Cunningham z 19 točkami, 6 skoki in 6 asistencami, Jacksonu je s 27 točkami uspel rekord sezone.

James se je vrnil za derbi v Bostonu, zmaga je ostala doma

Tradicionalni obračun med Boston Celtics in Los Angeles Lakers je v dvorani TD Garden v Bostonu zanesljivo pripadel keltom, ki so slavili s 130:108. Na tekmi, ki sta jo obiskala velikana zelenih Bill Russell in Paul Pierce, je blestel Jayson Tatum, čigar idol med odraščanjem je bil eden največjih jezernikov Kobe Bryant. »To je neresničen trenutek, jasno, zaradi vpliva, ki ga je imel Bill Russell na Celtics in NBA. Ko pride na tekmo nekdo, kot je Paul, nekdo, s katerim imam prijateljski odnos. Spomnim se, kako sem ga spremljal, ko je še igral. Zdaj me gleda on, to je noro,« je dejal nasmejani Tatum, ki je s 37 točkami (in 11 skoki) pokvaril povratek LeBrona Jamesa.

Marcus Smart je dodal 22 točk, Dennis Schroder pa 21 za Boston, ki se je vrnil na 50-odstotno uspešnost v sezoni. Al Horford je pristavil 18 točk, medtem ko je Anthony Davis za jezernike dosegel 31, James pa 23 točk v 32 minutah. Oba sta še po šestkrat uspešno skočila za žogo in dvakrat asistirala soigralcem.

»Počutil sem se okej. Seveda, ko sem počival dva tedna in pol, je bil občutek spet kot da bi bil novinec, ko sem bil toliko časa odrezan od igre. Navdušen. Počutil sem se dovolj dobro, da sem lahko zaupal telesu, a moramo igrati dobro,« je dejal James, ki je zaradi težav s trebušno mišico izpustil zadnjih osem tekem, ko je bil izkoristek Los Angelesa 3:5. Zdaj so izgubili že četrto zaporedno gostujočo tekmo.

Počival tudi Durant, Harden popeljal mrežice do zmage nad Orlandom

James Harden je od 20 prostih metov zapravil le enega in s 36 točkami pomagal Brooklyn Nets, ki so slavili tesno domačo zmago nad Orlandom s 115:113. Dodal je še 10 skokov in 8 asistenc ter tako razmeroma uspešno nadomeščal Kevina Duranta, ki je počival zaradi težav z ramo. Harden je sicer zadel le sedem od 25 metov iz igre (z razdalje 3:13).

»Verjetno bi moral storiti malce več kar se tiče agresivnosti, prišel sem v dobre položaje, kar se tiče polaganj in 'floaterjev'. A preprosto žoga ni šla skozi obroč,« je v svojem slogu po tekmi dejal Harden. Patty Mills je Brooklynu pomagal z 22, LaMarcus Aldridge pa s 15 točkami, ključnih 11 je dosegel v zadnji četrtini. Pri Orlandu velja izpostaviti učinke Jalena Suggsa (21) ter Franza Wagnerja in Chume Okekeja (oba po 17).

Floridčani so v drugi četrtini vodili že za 19 točk, nato so se mrežice približale z nizom 10:0. Sredi tretje četrtine so po metu za tri točke Millsa Newyorčani povedli prvič po prvem košu na tekmi s 73:70. Okeke je v zadnji četrtini izenačil na 92:92, nobena ekipa pa v zadnjih minutah ni vodila z več kot tremi točkami naskoka. Cole Anthony je imel po tem, ko je Harden zapravil svoj edini prosti met na tekmi, na voljo dva poskusa, drugega je namenoma zgrešil, a se žoga ni dotaknila obroča, tako da so napad dobili domači, ki so uspešno pripeljali dvoboj do konca.

Middleton prehitel Raya Allena z dovoljenjem Antetokounmpa

Giannis Antetokounmpo je z branilci naslova iz Milwaukeeja hitro močno ubežal tekmecem iz Oklahome, ki so se nato vrnili v igro celo za zmago. Antetokounmpo je 21 točkam in 19 skokom dodal še sedem asistenc. Jeleni so vodili z 20 točkami, nato pa je Kenrich Williams z metom z razdalje 8:01 minute pred koncem razliko znižal na vsega dve točki. Gromi so zapravili več priložnosti za najmanj izenačenje, tako da Milwaukee kljub tesnemu rezultatu nikoli ni zaostal in tekmo pripeljal v zmagovit pristan, ko je s polrazdalje zadel Antetokounmpo in je na semaforju 28,7 sekunde pred koncem dvoboja pisalo 89:93.

Bobby Portis je z dvojnim dvojčkom (17 točk in 13 skokov) blestel pri ekipi Bucks, Khris Middleton je dodal 16, George Hill 12, Grayson Allen 11, Jrue Holiday pa 10 točk. Gilgeous-Alexander je z metom 5:20 zbral 17 točk v taboru Oklahome, Mike Muscala 14 points, Luguentz Dort in Ty Jerome pa oba po 10. Middleton je že v prvi minuti s 1052. trojko prehitel Raya Allena na vrhu klubske lestvice, Allen je še vedno najučinkovitejši košarkar lige NBA vseh časov z razdalje, saj je v dresih Seattla, Bostona in Miamija poleg uspehov v Milwaukeeju skupaj zadel 2973 trojk.

»Da si številka ena franšize je precej kul. Rekel sem Giannisu: 'Pusti mi le en rekord, pa bom vesel!'« se je na račun najkoristnejšega igralca letošnjega finala, v katerem so Bucks proti Phoenix Suns osvojili drugi naslov v zgodovini po letu 1971, pošalil Middleton.

Petkovi izidi:

Denver Nuggets : Chicago Bulls 108:114

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 112:104

(Luka Dončića ni bilo v ekipi.)

Sacramento Kings : Toronto Raptors 89:108

(Goran Dragić ni igral.)

Charlotte Hornets : Indiana Pacers 121:118

Detroit Pistons : Golden State Warriors 102:105

Boston Celtics : Los Angeles Lakers 130:108

Brooklyn Nets : Orlando Magic 115:113

Milwaukee Bucks : Oklahoma City Thunder 96:89

New Orleans Pelicans : Los Angeles Clippers 94:81