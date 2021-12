Madridčani imajo novega junaka: Slovenec s kostanjevimi lasmi in št. 7

Košarkarji madridskega Reala so v četrtek zvečer v evroligi premagali CSKA, med kar tremi 17-letnimi debitanti v ekipi Pabla Lasa pa se je znašel tudi slovenski organizator igre Urban Klavžar. Nekdanji član Helios Suns je ob številnih okužbah v članskem moštvu dobil nepričakovano priložnost in jo odlično izkoristil: dosegel je 10 točk z vsega petimi meti iz igre, še posebej je izstopal njegov zadet met za tri točke, ki je pokopal Moskovčane v zadnji četrtini.

»Klavžarja in Dončića ne gre primerjati. To velja za katerega koli igralca, ki bi ga želeli primerjati s slovenskim zvezdnikom, enim najboljših igralcev aktualne lige NBA, ki je še pred uspehi v najboljši ligi na svetu uspehe požel tudi v Madridu. Številke, ki jih je dosegal tam, se lahko primerjajo le z največjimi, če bo vse potekalo tako kot mora in ne bo neprijetnih poškodb, je pred njim še dolga kariera, po kateri se bo poslovil kot legenda. A vseeno lahko vidimo kar nekaj podobnosti med debijem Klavžarja in njegovim rojakom,« je zapisal madridski športni časnik As.

Klavžar je v klub prišel leta 2018, le nekaj mesecev po tem, ko je Dončić potrdil, da odhaja na nabor lige NBA po osvojenem naslovu v evroligi in naslovu najboljšega igralca (MVP) najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Spektakularen debi

»Poleg narodnosti je podobnosti še več. Nekaj tudi povsem telesnih, saj imata oba prepoznavne svetlo kostanjevo barvo las. Še ena podobnost je trenutek njunega prvega nastopa za člane: Dončić je debitiral 30. aprila 2015, na tekmi med Real Madridom in Unicajo ... Trener je bil Chus Mateo. Nekaj minut prej je bil Pablo Laso izključen zaradi protestov, zato je bil njegov pomočnik, tako kot zdaj, glavni trener. Dončić je s 16 leti in 2 mesecema postal najmlajši igralec, ki je kadarkoli debitiral v belem dresu in tretji v državnem prvenstvu po Rickyju Rubiu in Angelu Rebolu. Zadel je trojko iz kota kmalu po prvem stiku z žogo. Klavžar je debitiral s 17 leti v evroligi (Dončić je prvo tekmo odigral v ligi endesa) in ravno tako prvič zadel s trojko iz kota. In obema je to uspelo s številko 7 na hrbtu,« so opazili španski kolegi.

Klavžarja, 1,84 metra visokega organizatorja igre, so predstavili kot enega najbolj tekmovalnih košarkarjev v mladinskem pogonu Reala. Dober je v tranziciji in močan v nogah, kar mu omogoča tudi nemoteno izvajanje metov z mesta, so dodali.

»Je zelo zanesljiv strelec, kot je dokazal ob svojem debiju za CSKA. Težko je, da bo Klavžar (ali kdo drug) imel tako uspešno kariero kot Dončić, a njegov debi v članski ekipi je bil spektakularen in zdaj bodo njegovo ime dobro poznali vsi. Sploh pa se ga bodo spominjali pri CSKA. To je gotovo. In nič čudnega, da bo temu tako,« so sklenili pri časniku As.