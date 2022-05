Mala terasa, spodaj Zvezda pomanjšana ...

V nadaljevanju preberite:

Nikoli ni prijetno igrati z grozečo giljotino nad vratom, toda košarkarji Cedevite Olimpije so bili kos nalogi in naznanili, da bi radi še kaj povedali v končnici lige ABA. V izjemno zanimivi in bojeviti predstavi so svojim privržencem privoščili tudi dodatnih pet minut igre in po podaljšku prvič v sezoni spravili na kolena Crveno zvezdo. Po izenačenju skupnega rezultata polfinalnega dvoboja na 1:1 bo zmagovalca odločila tretja tekma v petek v Beogradu.

Zakaj bi si morali Olimpijini navijači omisliti novo neuradno klubsko himno pred začetkom najpomembnejših tekem? S čim so Ljubljančani nadomestili težave pri metih? Zakaj so se Beograjčani čudili sodnikom? Kdo je preveseil tehtnico na stran stožiške zasedbe in kaj napoveduje Jurica Golemac za odločilni polfinalni dvoboj?