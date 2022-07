Marc Gasol se mora odločiti: predsednik ali igralec

Pri sedemintridesetih letih bi dolgoletni španski reprezentant Marc Gasol še vedno rad igral košarko, obenem pa je predsednik španske Girone, kar pa je nezdružljivo in zdaj se bo moral odločiti za predsedniško ali igralsko vlogo v klubu, španski časnik As povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

Gasol je lani postal lastnik in predsednik kluba, zdaj pa bi se vrnil na parket, a to izrecno prepovedujejo pravilniki tekmovanja. Nezdružljiva je tudi direktorska ali administratorska vloga z igralsko. Ekipa Girone se je vrnila v elitno španski druščino in pod obročema bo pomagal tudi 42-letni Pau Gasol, zato je bil za Marca velik izziv, da z bratom zaigrata skupaj. V klubu se administrativnih težav zavedajo in iščejo rešitev. Najenostavnejši izhod je, da Gasol začasno odstopi s položaja.

Gasol je bil dolgoletni košarkar v severnoameriški ligi NBA, največji uspeh pa je dosegel leta 2019, ko se je s Torontom veselil naslova prvaka. S Španijo je na olimpijskih igrah osvojil dve srebrni kolajni, na svetovnih prvenstvih pa dve zlati, dvakrat je bil z ekipo z Iberskega polotoka zlat tudi na evropskem prvenstvu.