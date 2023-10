Mego so morali premagati kar dvakrat, na vrsti Hapoel

V nadaljevanju preberite:

Začetki tekmovalnih sezon vedno prinašajo velike uganke, prenovljenim moštvom še toliko večje. Košarkarji Cedevite Olimpije so šli še korak naprej in v 1. kolu lige ABA poskrbeli za izjemno zahteven rebus. Proti Megi so pred dvema tednoma klonili v regionalnem superpokalu s 75:88 in zaostajali že z 20 točkami razlike, v sobotni stožiški revanši pa so tik pred polčasom vodili z 62:40. Preostanek tekme so izgubili s 27:47 in se ob nasmehu Fortune ognili novemu porazu, saj so imeli Beograjčani celo met za zmago.

Po tesnem uspehu je imel Olimpijin trener Simone Pianigiani zelo mešane občutke, kako je doživel uvodni regionalni nastop? Katere olajševalne okoliščine je naštel in katere neželene težave? Ob svojem ognjenem krstu v ligi ABA je ostal zvest napovedi, da bo namenil vidni vlogi 21-letnemu Luki Ščuki in leto starejšemu Gregorju Glasu. Kako sta izkoristila priložnost in v čigavi senci sta ostala?