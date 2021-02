Miami ugnal prvaka v Los Angelesu

Izidi NBA −

Okužbe z virusom sars-cov-2 še naprej krojijo spored tekem v NBAsaj sta bili danes preloženi še dve tekmi (New York − San Antonio, Houston − Indiana), toda ritem tekem je vseeno neizprosen.V noči brez slovenskega deleža je bil osrednji dvoboj v Los Angelesu, kjer sta se pomerila lanska finalista, prvaki Lakers in izzivalci Miami. Gostitelji so bili igrali brezin, gostje pa še vedno ne morejo računati na pomoč slovenskega zvezdnikaMiami je pomembno zmago ogrozil v zadnjih sekundah ogrozil. V zanj sila povprečni tekmi je(met za tri točke 9:1) z ukradeno žogo devet sekund pred koncem omogočil, da z metom za tri točke poraz spremeni v zmago. Zgrešil je in rubrika koši je pri Carusu ostala razna. LA Lakers so po skoraj mesecu dni prvič izgubili zaporedni tekmi.Pri Floridčanih, ki sodijo med tiste, ki jim je virus povzročil največ težav, je bil najučinkovitejši. Dosegel je tudi pet trojk.»Kemije se vzpostavlja. Deset dni smo že skupaj, vse bolj se navajamo drug na drugega,« je povedal Nunn. Miami je zmagal šestič v zadnjih devetih tekmah.Goran Dragić naj bi se po napovedih iz Miamijevega tabora na parket vrnil na prvi domači tekmi, 25. t. m. proti Torontu.(Kuzma 23, James 19, 9 skokov in 9 podaj, Harrell 18 in 10 skokov, Caldwell Pope 11, Matthews 10, M. Gasol 6, Horton Tucker 5, Morris 2, Davis in Schröder nista igrala; Nunn 27, Butler 24, Adebayo 16 in 10 skokov, Robinson 11 in 10 skokov, Herro 5, Achiuwa in Olynyk po 4, Iguodala 3, Strus 2).(Rozier 36, Washington 15, Hayward 13; Oubre 25, Wiggins 19, Steph Curry ni igral).(LaVine 38, White 19, Young 18; Bagley 26 in 11 skokov, Hield 23, Fox 20 in 9 podaj).(Dieng 15, Morant 12; Booker 23, Bridges, Payne in Šarić po 19).Portland : Washington 111:118 (Lillard 35 in 12 podaj, Kanter 19 in 13 skokov; Beal 37, Westbrook 27, 22 skokov in 13 podaj).