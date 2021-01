Miami v tekmi oslabljenih brez moči

Vrhunec tekme v Miamiju je bila vrnitev navijačev na tribune, čeprav v omejenem številu. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports

Izidi, NBA –

Miami je v ligi NBA brezdoma izgubil proti LA Clippers s 105:109. Ljubljančan je tekmo izpustil zaradi poškodbe dimelj. Miami je izgubil že petič zapored, od lanskega finala je le pri šestih zmagah.Prvič po lanski marčevski prekinitvi lige zaradi koronske pandemije so bili v dvorani v omejenem številu lahko tudi navijači. Približno 1500 jih je opravilo hitre teste na novi koronavirus ali pa so šli mimo posebej za to izurjenih psov.Miami je še naprej zelo oslabljen, saj so manjkali šezaradi zdravstvenih protokolov lige, zaradi poškodb pain. Po sedmih tekmah premora zaradi težav z vratom se je vrnilin zadel 19 točk,pa je bil blizu trojnega dvojčka s 16 točkami, 13 skoki in sedmimi podajami.je zbral 18 točk, eno manj paza LA Clipper, ki so z delnim izidom 20:2 v tretji četrtini naredili pomemben korak k zmagi, četudi so se gostitelji v zaključku nevarno približali, pred tem pa že do polčasa zapravili v uvodu v tekmo priborjenih 18 točk prednosti. Miami je namreč 33 točk zadel že v prvih 11 minutah.Pri gostih sta zaradi pozitivnih testov manjkala najboljša igralcainin poškodovani(Herro 19 in 10 skokov, Vincent 18, Adebayo 16, 13 skokov in 7 podaj; Batum 18, Jackson 16, 8 skokov in 6 podaj).(Oladipo 25, Wood 22 in 12 skokov, Wall 20; Lillard 30 in 9 podaj, Trent 23).(Griffin 23, Ellington 20, Plumlee 17 in 10 skokov; James in Kuzma po 22, Horton Tucker 13, Schröder 10).(Bridges 20, Crowder in Nader po 16; Curry 27, Wiggins 16).