Michael Jordan je bil prodan za 2,1 milijona evrov

Zbiratelj je svojo strast do kartic, na katerih so upodobljeni igralci v severnoameriških profesionalnih ligah, pokazal s plačilom novega vrtoglavega zneska. Zbirateljsko kartico, ki so jo izdali v premierni sezoni 1986/87 košarkarskega velikana Michaela Jordana, so na dražbi prodali za 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

To je bila najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za kartico Michaela Jordana v njegovi prv sezoni v ligi NBA kot novinca, pozneje je svetovno slavo požel z vzdevkom Air Jordan, so sporočili iz medijske platforme za športno zbirateljstvo Cllct, poroča britanska tiskovna agencija Reuters.

Zmagovalno – in edino – ponudbo v višini dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov) je oddalo podjetje Joopiter, ki zaračunava 25-odstotno provizijo kupca, tako da je skupna cena dosegla 2,5 milijona dolarjev, oziroma 2,1 milijona evrov. Podjetje Joopiter je leta 2022 ustanovil pevec in glasbeni producent Pharrell Williams.

»To je šokanten znesek denarja,« je dejal novinar in urednik Cllct Will Stern. »Mislim, da nihče, s katerim sem se pogovarjal v panogi, tega ni pričakoval.«

Kartica s certifikatom PSA je bila za splošno stanje ohranjenosti ocenjena z oceno 9 od 10, Jordanov avtogram pa z oceno 10.

Ponudnik je bil samo eden in njegovo ime ostaja neznano, so objavili pri agenciji Front Office Sports (FOS).

Kartica je tudi del kolekcije desetih kartic Fleer, ki jih je Jordan lani na skrivaj podpisal za zbiratelja na Floridi. Jordan običajno ne podpisuje kartic Fleer, ker ima pogodbo s tiskarno, ki izdeluje kartice, Upper Deck, vendar je zbiratelj Jordanu plačal let na Florido, da bi ob avtogramu lahko prisostvovala in pričala agencija PSA.

Kartice s podobo slovitega košarkarja Jordana dosegajo na dražbah vrtoglave milijonske zneske. Znesek 2,9 milijona dolarjev oziroma 2,5 milijona evrov je bil doslej največji znesek, ki ga je zbiratelj plačal za kartico z Jordanom. Šlo je za podpisano kartico Logoman iz kolekcije Upper Deck Ultimate Collection iz poletja 2003/04.