Mijović odstopil po nizu slabih rezultatov

Košarkarski klub Budućnost je na svoji spletni strani sporočil novico, da je odstopil glavni trener38-letni črnogorski strokovnjak se je za to potezo odločil po nizu slabih rezultatov. Moštvo je v preteklem tednu dvakrat izgubilo proti Olimpiji, tako v drugem kolu evropskega pokala kot kasneje tudi na zaostali tekmi 5. kola lige ABA Budućnost je v ligi ABA na petem mestu z 11 zmagami in 3 porazi, v evropskem pokalu pa na tretjem mestu skupine G z zmago in dvema porazoma.»Moja odločitev je rezultat globokega razmišljanja in želje, da interese kluba postavim pred osebne. Verjamem, da se bo ekipa po mojem odhodu vrnila v zmagovalne tirnice. Klubu se moram zahvaliti za priložnost, skupaj smo dosegli nekaj lepih uspehov. Počaščen sem, da sem bil lahko trener take ekipe,« je sporočil Mijović.Ta je v klubu deloval od leta 2017, sprva v mlajših selekcijah, nato je aprila leta 2019 kot začasni trener nasledil, v mesecu oktobru istega leta pa je po odhoduiz pomočnika trenerja napredoval v glavnega trenerja.Črnogorski mediji pišejo, da bi novi trener Budućnosti utegnil postati 43-letni srbski strokovnjak, ki je Budućnost že vodil med letoma 2000 in 2004.