Milwaukee in LA Clippers stavijo na uspešen finiš, ne na hiter štart

Durantovih 48 točk premalo

Grdi raček je postal labod

se je s košarkarji Miamija poslovil 29. maja po gladkih 0:4 z Milwaukeejem,je končal svojo tretjo sezono v Dallasu 6. t. m s porazom proti LA Clippers s 3:4. Najdlje se je med slovenskimi ambasadorji v ligi NBA prebil Vlatko Čančar, a tudi poraz z 0:4 proti Phoenixu v drugem krogu končnice ni bil prijeten. Vsi trije se lahko tolažijo, da moštva, ki so jih izločila, ostajajo na osrednjem odru v boju za šampionsko lovoriko.V Milwaukeeju so imeli vse od zmagoslavja leta 1971 pod vodstvom legendarnihintežave z razumevanjem starega športnega pravila, da je uspešen finiš pomembnejši od hitrega štarta. Tudi v prejšnjih dveh sezonah so vstopili v končnico z najboljšim izkupičkom med 30 moštvi, v končnici pa se niso znašli. Predlani jih je v vzhodnem finalu izločil poznejši prvak Toronto, lani Miami z gladkih 4:1 v 2. krogu.Letos so kot tretji v konferenci po rednem delu prvenstva bolj prepričljivo na poti in po gladki revanši z Miamijem so izločili še Brooklynovo zvezdniško zasedbo, ki je resda pogrešala poškodovanegae na večer odločitve vztrajal na parketu vseh 53 minut in dosegel 48 točk,jih je dodal 22, toda Milwaukee je odgovoril s 40 točkami, 23in boljšo podporo njunih soigralcev ter dobil odločilno sedmo tekmo s 115:111 po podaljšku.»Prejšnje sezone so me izučile in zdaj poskušam ostati na trdnih tleh. Težko je ostati hladen, ko zaostaneš z 0:2 v zmagah in ti vsi govorijo, da je tekmec preprosto boljši, slednjič pa moraš z njim odigrati podaljšek na sedmi tekmi,« je priznal Antetokounmpo.V zahodni finale sta se uvrstila 2. in 4. nosilec konference, zato težko govorimo o senzaciji, pa vendar je uspeh Phoenixa in LA Clippers izzval živahne odzive. Obe moštvi sodita na seznam enajstih zdajšnjih članov lige NBA (poleg Brooklyna, Charlotta, Denverja, Indiane, Memphisa, Minnesote, New Orleansa, Orlanda, Utaha), ki še niso osvojili naslova prvakov, košarkarji iz Los Angelesa pa so bili celo neslavni rekorderji elitne lige. Klub so namreč ustanovili daljnega leta 1970 pod imenom Buffalo Braves, osem let pozneje so se preselili in postali San Diego Clippers, leta 1984 pa še LA Clippers.In vsem tem času se niso prebili niti v konferenčni finale. S 50 sezonami brez vrhunca so krepko prekašali tudi Charlotte, ki že 31 let naskakuje vzhodni finale. Grdi raček kalifornijske metropole se je letos prelevil v laboda z neverjetnim scenarijem, saj je kot prvi v zgodovini lige NBA nadomestil zaostanek z 0:2 v zmagah v obeh uvodnih krogih končnice. S štirimi zaporednimi uspehi je izločil tudi letošnjega prvega nosilca Utah, čeprav je na šesti tekmi zaostajal s 25 točkami razlike in drugič zapored ni mogel računati na poškodovanega zvezdnikaKo se plaz sproži, ga je težko ustaviti.