Milwaukee pred vrati finala

Košarkarsko moštvo Milwaukee Bucks je v finalu vzhodne konference lige NBA še tretjič premagalo Atlanto Hawks, tokrat s 123:112. Milwaukee, ki je igral brez Grka Giannisa Antetokounmpa, vodi s 3:2 v zmagah in ga le še zmaga loči do prvega velikega finala po letu 1974.



Antetokounmpo, ki si je na prejšnji tekmi poškodoval koleno, je soigralce tokrat spremljal in jih spodbujal ob igrišču. Za Atlanto pa vnovič ni igral Trae Young, ki se je poškodoval na tretji tekmi. Najboljši strelec Hawks je bil Bogdan Bogdanović z 28 točkami, pri zmagovalcih je bil najučinkovitejši Brook Lopez (33 točk).



Zmagovalec serije se bo v velikem finalu pomeril s Phoenix Suns, ki so se v finalu prebili prvič po 28 letih. Šesta, mogoče že odločilna tekma te vzhodne konference bo v Atlanti noči na nedeljo.

