Milwaukee zanesljivo, Golden State dramatično v naslednji krog

Branilci naslova v ligi NBA Milwaukee Bucks so še enkrat nadigrali Chicago Bulls in se na peti tekmi prvega kroga končnice s 4:1 v zmagah prebili v nadaljnje tekmovanje. Giannis Antetokounmpo ni manjkal in dosegel 33 točk ter jim dodal 9 skokov za zmago s 116:100. Zadnje tri tekme so jeleni dobili s povprečno prednostjo 23,3 točke, četudi je manjkal udeleženec tekme zvezd Khris Middleton, ki si je v zaključku druge tekme poškodoval koleno. Milwaukee, ki se je v končnico prebil kot tretji nosilec vzhodne konference, zdaj čakajo drugi nosilci Boston Celtics v konferenčnem polfinalu, ki se začenja v nedeljo v Bostonu. Zeleni so z »metlo« odpravili zvezdniške Brooklyn Nets s slovenskim asom Goranom Dragićem.

»Po drugi tekmi smo se nekako pogovorili o tem, kako vemo, o čem se gre. Ekipa je vedela, o čem se gre, vedeli smo, kaj nam je storiti. Morali smo biti obupani. Morali smo iti na igrišče in tekmovati na visoki ravni, biti čim bolj pozorni na podrobnosti, drug drugemu pomagati v obrambi. Mora nam uspeti kot ekipi,« je načrt za napredovanje razgrnil Antetokounmpo, ki je zaradi podobne poškodbe lani izpustil zadnji tekmi konferenčnega finala in nato pomagal soigralcem do prvega naslova v zgodovini kluba po letu 1971.

Chicago, pri katerem sta manjkala Zach LaVine (covid-19) in Alex Caruso (pretres), so že v prvem polčasu zaostajali za kar 29 točk. DeMar DeRozan je zbral 41 točk na že omenjeni drugi tekmi v paru, tokrat ga je obramba Milwaukeeja zadržala pri vsega enajstih (met 5:10) in sedmih asistencah.

»Za veliko naših fantov je bil to prvi rodeo, šele zdaj razumejo, kako se je meriti v končnici. Iz te izkušnje se lahko naučiš res veliko, še posebej proti branilcem naslova,« je soigralce vendarle pohvalil DeRozan. Antetokounmpo je tekmo sklenil z metom 11:15 iz igre, Pat Connaughton je za tri metal 6:9 in se ustavil pri 20 točkah, Bobby Portis je 14 točkam dodal rekordnih 17 skokov. Patrick Williams je bil prvi strelec bikov s 23 točkami, Nikola Vučević je 19 točkam dodal 6 asistenc.

Konec za Denver, Curry v San Franciscu še pravočasno prevzel vajeti

Veliko bolj napeto je bilo v San Franciscu, kjer so Golden State Warriors vendarle še četrtič ugnali Denver Nuggets in ekipi slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja preprečili, da bi kot pred dvema letoma morda uprizorila nov zgodovinski preobrat. Ob porazu z 98:102 je Denver še uspel izenačiti na 90:90, nato je sledil odločilni niz domačih, po katerih se gostje iz Kolorada niso več pobrali. Čančar spet ni dobil priložnosti za igro, povratnik v prvo peterko Warriors Stephen Curry je bil skupaj s koloradskim asom Nikolo Jokićem prvi strelec tekme s 30 točkami. Američan jim je dodal po pet skokov in asistenc, Srb pa 19 skokov in 8 asistenc. Pri poražencih je DeMarcus Cousins zmogel 19 točk, 15 jih je ob 9 skokih prispeval Aaron Gordon, medtem ko so lahko domačini slavili tudi prispevka Klaya Thompsona (15 točk, 9 skokov) in Garyja Paytona II (15 točk).

Curry je dosegel 11 točk v zadnji četrtini, v katero so domači krenili z osmimi točkami minusa. Dvakratni najkoristnejši igralec lige je dobro minuto in pol pred koncem uspešnemu polaganju dodal še prosti met, nato pa 29 sekund pred iztekom rednega dela zadel še enkrat za napredovanje.

»Bil sem le priča, dovolil sem mu 'kuhati' in mu omogočal akcije. Saj veste, kaj počne, ko mu omogočiš neovirane mete,« je po tekmi dejal Payton. Jokić je močno otežil Kalifornijcem pot do zmage, kar 12 od svojih 30 točk je dosegel v zadnjih slabih štirih minutah. Po selitvi v Chase Center je bilo to prvo napredovanje v končnici za bojevnike, ki so jih domači navijači glasno podpirali od prvega sodniškega meta do zadnjega piska sirene. V drugem krogu jih čaka zmagovalec para Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves, grizliji pred šesto tekmo v Minneapolisu vodijo s 3:2 v zmagah, lani so bili v dodatnih kvalifikacijah enkrat že usodni za Golden State.