Mirza Delibašić v Sarajevu dobil spomenik

Mirza Delibašić, legendarni košarkar nekdanje Jugoslavije, je dobrih dvajset let po smrti dobil spomenik. Pred sarajevsko dvorano Skenderija, ki po novem nosi tudi njegovo ime in v kateri je navduševal v dresu Bosne, s katero je postal tudi evropski prvak, so na slavnostni prireditvi odkrili njegov bronasti kip. Slovesnosti so se udeležila številna znana imena bosanskega športa, umetnosti in estrade, prisotni so bili tudi člani njegove družine na čelu s sinom Dankom, prav tako nekdanjim košarkarjem, in ženo Slavico.

»Vesel sem, da ga bom vedno, ko bom prihajal sem, lahko videl. Upam, da bom lahko v njegovi dvorani kdaj tudi pel,« je dejal nekdanji pevec legendarne jugoslovanske skupine Bijelo Dugme, Željko Bebek, nekdaj najbolj prepoznavna košarkarica Razija Mujanović pa je dodala: »Mirza si je že zdavnaj zaslužil nekaj takega, a, kot pravijo, nikoli ni prepozno. Naposled je nekdo prepoznal velikana.«

Delibašić je kariero začel v rodni Tuzli, nato pa se je preselil v Sarajevo k Bosni, s katero je leta 1979 postal evropski prvak. Pozneje je prestopil k madridskemu Realu, igral pa je še za italijansko Caserto. Svojo igralsko kariero je bil prisiljen zaključiti pri vsega 29 letih potem, ko ga je 5. septembra 1983 zadela možganska kap. Z reprezentanco Jugoslavije je postal olimpijski, svetovni in evropski prvak. Bil je tudi selektor reprezentance BiH. Umrl je 8. decembra 2001.