MVP Jokić ni mogel rešiti Denverja

Najkoristnejši igralec rednega dela v ligi NBA Nikola Jokić ni mogel preprečiti tretjega poraza Denver Nuggets proti razigranim igralcem Phoenix Suns, ki so dobili tudi tekmo v Koloradu in stopili na prag uvrstitve v finale zahodne konference. Philadelphia 76-ers pa je zasukala izid v seriji in vodi z 2:1 v zmagah.



Jokić je zbral 32 točk, 20 skokov in 10 podaj, Vlatko Čančar se v minuti in pol ni vpisal med strelce. Pri zasedbi iz Arizone sta

Devin Booker in Chris Paul dosegla 28 oz. 27 točk.



V Atlanti je Philadelphia po uvodnem domačem porazu zasukala izid v seriji. Joel Embiid je vpisal 27 točk, 9 skokov in 8 podaj in prekosil Trae Younga, ki je imel 28 točk in 8 asistenc. Center Clint Capela je ujel kar 16 žog za Hawks, pri katerih je junak uvodne zmage Bogdan Bogdanović dosegel 19 točk.



Izida:

Atlanta : Philadelphia 111:127 – Phičadelphia vodi z 2:1 v zmagah

Denver : Phoenix – 102: 116 – Phoenix vodi s 3:0 v zmagah

