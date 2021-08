Na nov podvig ne mislijo čakati tako dolgo, kot so morali po eurobasketu 2009

V nadaljevanju preberite:

Odziv slovenskih košarkarjev ob vrnitvi iz Tokia je bil vrhunski. Poraza s Francijo in Avstralijo sta jih še vedno močno skelela, vendar nihče ni izgubil bitke z malodušjem, kaj šele, da bi razočarano izrazil dvom o svoji reprezentančni prihodnosti. Namesto v preteklost, ki se je kruto poigrala z njimi, so grenke misli raje preusmerili k novi olimpijski priložnosti. Do Pariza 2024 pa jih čaka kar nekaj izzivov, ki se bodo časovno in vsebinsko prepletali. Kaj vse jih čaka?