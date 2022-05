Načeti Floridčani se vračajo domov brez prednosti

Košarkarji Bostona so dobili četrto tekmo finala vzhodne konference v ligi NBA proti Miamiju s 102:82 in serijo izenačili na 2:2. V veliki finale bo napredovala ekipa, ki bo dosegla štiri zmage.

Miami je obračun izjemno slabo odprl in zgrešil prvih 14 metov iz igre. Domačini so to izkoristili in povedli z 18:1, prednost pa tudi v nadaljevanju ob zelo dobri obrambi nikoli ni padla pod 14 točk. Največ so košarkarji Bostona vodili za 32 točk (69:37), nato pa le še mirno krmarili do izenačenja v seriji.

Pri Miamiju zaradi poškodbe ni igral najboljši rezervist lige Tyler Herro, pri Bostonu pa ni bilo najboljšega obrambnega igralca rednega dela tekmovanja Marcusa Smarta. Obe ekipi se ukvarjata še s številnimi drugimi poškodbami, a so tako Jimmy Butler, Max Strus, Kyle Lowry pri Miamiju kot Robert Williams pri Bostonu stisnili zobe.

Pri domačih je bil po slabši tretji tekmi znova najbolj učinkovit Jayson Tatum z 31 točkami (8/16 iz igre, 14/16 prosti meti), še štirje košarkarji pa so presegli dvomestno število točk. Pri Miamiju je izstopal zgolj Victor Oladipo s 23. Ostala prva peterka vročice je dosegla vsega 18 točk, saj je manjkal prispevek največjih zvezdnikov s Floride, Butler je dosegel šest, Bam Adebayo pa devet točk.

Peta tekma bo na sporedu v noči s srede na četrtek v Miamiju. V noči na sredo pa bo četrta tekma finala zahoda med Dallasom slovenskega zvezdnika Luke Dončića ter Golden State. Moštvo iz Teksasa se bo skušalo izogniti metli, saj bojevniki vodijo s 3:0 v zmagah.