Največ glasov Giannisu Antetokounmpu, Luka Dončić sedmi

V košarkarski ligi NBA so predstavili nove izide glasovanja za tekmo All-Star, ki bo 18. februarja v Indianapolisu. Največ glasov med vsemi je doslej dobil Giannis Antetokounmpo iz Milwaukeeja. Slovenski zvezdnik Luka Dončić iz Dallasa je vodilni med branilci in skupno sedmi.

Za 73. tekmo zvezd je Antetokounmpo dobil 4.309.630 glasov, v vzhodni konferenci mu sledita zadnji najkoristnejši igralec lige Joel Embiid iz Philadelphie s 3.721.002 glasovi in Bostonov as Jayson Tatum s 3.717.311.

Na zahodu po glasovih prednjači LeBron James iz LA Lakers s 3.938.571 glasovi, sledijo pa Denverjev zvezdnik Nikola Jokić s 3.498.250, Phoenixov Kevin Durant s 3.466.608 in Dončić s 3.205.375.

Na zahodu med branilci Dončiću sledita Stephen Curry iz Golden Stata z 2.616.154 in Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma Cityja z 2,331,113.

Na vzhodu je med branilci prvi po glasovih Tyrese Haliburton iz Indiane z 2.718.973, drugi je Trae Young iz Atlante z 1.815.898, tretji pa Damian Lillard iz Milwaukeeja 1.730.036.

Navijači imajo čas za glasovanje do sobote, začetni peterki vzhodne in zahodne konference pa bodo objavili 25. januarja. Glasovi navijačev prinesejo 50 odstotkov k odločitvi o začetnih peterkah. Novinarski glasovi in glasovi igralcev pa prinesejo po 25-odstotni delež.