Največ možnosti ima Brooklyn, kritika za Dončićeve nadrejene

Osem tednov pred začetkom 76. sezone lige NBA dobiva radovednost ljubiteljev košarke vse bolj pisane razsežnosti. V Sloveniji se sprašujemo, ali bo Luka Dončić dobil še kakšnega vrhunskega soigralca pri Dallasu, ali bo Toronto zares zadnja postaja za Gorana Dragića, in v kolikšni meri bodo odlične predstave na OI v Tokiu izboljšale status Vlatka Čančarja pri Denverju. Analitiki ameriške mreže ESPN pa so se v širšem obsegu lotili dosedanjih prestopov in favoritov novega prvenstva.