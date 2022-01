Napadalni genij Luka vse bolj uživa pri obrambnih nalogah

V nadaljevanju preberite:

Liga NBA je po 941 dneh prisilnega počitka in 177 izpuščenih tekmah zaradi poškodb križnih vezi v kolenu in ahilove tetive dočakala vrnitev Golden Statovega zvezdnika Klaya Thompsona, ki je ob zmagi nad Clevelandom s 96:82 dosegel 17 točk v 20 minutah. Videla pa je tudi 42. trojni dvojček Luke Dončića pod ameriškimi obroči (39. v rednem delu lige, tretji v sezoni in prvi po 29. novembru), s katerim je prekinil niz devetih zmag košarkarjev Chicaga. Zdaj je med najbolj vročimi v prvenstvu teksaška zasedba s šestimi zaporednimi uspehi, kolikor jih ni zbrala od pomladi 2016. Kaj je botrovalo njegovemu razcvetu?