Navijači Bostona jokali, a ne (samo) zaradi Dončića

V 48 minutah tekme v Bostonu, odigral jih je 39, je spet blestel Luka Dončić, ki je popeljal Dallas do zmage s 95:92 v TD Gardnu, s katero so gosti prekinili niz šestih zaporednih uspehov Keltov. Čeprav je v prvem polčasu zapustil igrišče zaradi težav s stegensko mišico, je bil mož odločitve pri vseh ključnih potezah Dallasa. Zadel je tudi trojko za izenačenje 1:21 minute pred koncem. Odločilni koš je dosegel Spencer Dinwiddie devet sekund pred koncem.

»Zelo me je zategovalo. Pristal sem po skoku, imel sem krč, ki se je razširil na celotno nogo,« je dejal Dončić o težavah v prvem polčasu. Po vrnitvi na parket sredi druge četrtine peti strelec lige NBA s povprečjem 28,1 točke ni imel več nobenih težav.

Kidd: Zanj ni dovolj velikega odra

»Mislim, da na uvodu le še ni bil dobro ogret, niso se zbudili še vsi njegovi deli telesa. Mislim, da v drugem delu ni imel nobenih težav,« je o težavah Dončića dejal glavni trener Jason Kidd. »Res ima rad košarko, rad ima oder. Na svetu ni dovolj velikega odra zanj. Spet je opravil izjemno delo in ekipo pripeljal v položaj za zmago,« je svojega varovanca še pohvalil Kidd.

Skupno je slovenski zvezdnik na večer, ko so Kelti upokojili dres s številko 5 Kevina Garnetta, dosegel 26 točk ter po osem skokov in asistenc. Dallas zdaj na zahodu za pol tekme zaostaja za četrtouvrščeno ekipo Utah Jazz. Garnett je ob robu igrišča čakal na razplet dvoboja, ko je nato ob prisotnosti družine in več tisoč navijačev, ki so še ostali v dvorani, pod strop dvignil svoj zdaj tudi uradno upokojeni dres.

Navijače zelenih je še posebej navdušil trenutek, ko sta se na sredini igrišča objela Garnett in Ray Allen, ki naj bi bila več let sprta zaradi Allenovega odhoda v Miami. Oba sta sicer v zadnjem času hitela razlagati, da do spora nikoli prav zares ni prišlo, vse skupaj je začinil še Paul Pierce, ki se jima je med objemanjem ob ovacijah s tribun pridružil na igrišču.

»Do spora nikoli ni prišlo. Vedno sem imel rad te fante, v tej stavbi smo odigrali nekaj izjemnih tekem, se zabavali na letalu ... Življenje je bilo tistih pet let izvrstno,« se je šampionskega moštva v izjavah po tekmi spominjal Allen.