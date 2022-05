Zvezdnik NBA s pištolo grozil bivši soprogi in otrokoma

Rajonu Rondu, košarkarju NBA moštva Cleveland, je izgubil razsodnost, zaradi česar se je 36-letni zvezdnik znašel v godlji. Bivša soproga ga je obtožila, da je s pištolo grozil otrokoma in njej, zaradi česar je zahtevala osebno zaščito.

Ronda, v preteklosti eno sezono tudi člana Dallasa, v letih 2008 in 2020 pa z Bostonom ter LA Lakers prvaka NBA, je menda iz tira vrgla videoigrica, ko se je igral s sinom. Močno se je razjezil in uničil več predmetov v hiši. Zapustil jo je z grožnjo soprogi. »Ti si mrtva,« je povedala. Vrnil se je čez 15 minut s pištolo v roki.

»Bojim se za varnost otrok in za svojo varnost. Rajon ima preteklost nestanovitnega, nenavadnega in vzkipljivega vedenja. Je verbalno, čustveno in denarno žaljiv,« je za spletni tabloid TMZ povedala bivša soproga in razkrila, da je fizično in verbalno zlorabljal hčerko ter grozil, da se bo ubil.

Rondo je začasno dobil prepoved približevanja na manj kot 500 metrov od otrok in soproge. Spor je še v podrobni preiskavi.