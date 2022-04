Ne le Turki, zaskrbljen je lahko tudi Željko Obradović

V nadaljevanju preberite:

Kdo pravi, da poltretji mesec ni dovolj časa za košarkarski čudež? 26. januarja je Cedevita Olimpija zasedala predzadnje mesto v skupini B evropskega pokala, vse močneje pa je odmevala ocena, da je ne bo preporodil niti prihod Yogija Ferrella, Alena Omića in Zorana Dragića sredi sezone. Kakšna zmota! Ljubljančani so zdaj videti domala nepremagljivi, ne samo zaradi osmih zaporednih evropskih uspehov s povprečno prednostjo 13,4 točke. V sredo so se sprehodili še skozi Patras in misli dovčerajšnjih pesimistov vse bolj segajo celo do osvojitve lovorike in uvrstitve v evroligo.

Kakšna bo pot Ljubljančanov in njihovih tekmecev v končnici evopskega pokala? Kaj o njej meni sloviti Partizanov trener Željko Obradović? Kakđen poduk lahko Cedevita Olimpija potegen iz evroligaške sezone 1998/99?