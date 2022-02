Nekoč pretepači za Luko Dončića in Dallas le lahek zalogaj

Dallas je z znova razpoloženim prvim asom moštva Lukom Dončićem in še vedno brez Kristapsa Porzingisa zanesljivo premagal Detroit s 116:86 in opravil s slovesom poraženca proti najslabšimi v NBA. Pred Detroitom je namreč zadnji dve tekmi izgubil z drugim najslabšim moštvom v zahodni konferenci Oklahomo (razmerje 17:36) in najslabšim nasploh Orlandom (12:43). Tudi nekoč simbol za moško, čvrsto moštvo Detroit je bil pred gostovanjem v dvorani American Airlines Center pri ducatu zmag v tej sezoni.

Slovenski zvezdnik je bil z izkupičkom 33 točk (met 9:18, za tri 5:9), 11 podaj in 7 skokov v 33 minutah na čelu najbolj izstopajočih, med katerimi je bil drugi najučinkovitejši pri domačih in nasploh Jalen Brunson z 21 točkami.

Naslednjo tekmo v petek zjutraj bodo Teksašani spet gostitelji, izzvali jih bodo stari znanci in dolžniki iz zadnjih dveh sezon izločilnih dvobojev iz Los Angelesa, Clippersi.

Vrsta prestopov

Včeraj so NBA zaznamovale tudi številne izmenjave igralcev. Zvezdnik Portlanda CJ McCollum se po skoraj desetih letih seli v New Orleans, ob njem bosta igrala še Larry Nance ml. in Tony Snell. Portland je dobil Josha Harta, Nickeila Alexander-Walkerja, Tomaša Satoranskega in Didija Louzado ter en izbor v prvem krogu in dva v drugem krogu nabora.

Za menjavo sta se dogovorila tudi Indiana in Sacramento. Domantas Sabonis, sin legendarnega litovskega centra Arvydasa Sabonisa, Jeremy Lamb in Justin Holiday so odšli v Kalifornijo. Indiano so okrepili Buddy Hield, Tyrese Haliburton, Tristan Thompson in izbor v drugem krogu nabora.

Luka Dončić je občutil tudi trdoto parketa v American Airlines Centru. FOTO: Ron Jenkins/AFP

Iz Indianapolisa je odšel tudi prvi zvezdnik Caris LeVert, ki je izbral Cleveland. »Tu se bomo borili za naslov,« je takoj izzval tekmece.

Španski zvezdnik Ricky Rubio pa je iz Clevelanda šel v nasprotno smer. Indiana bo dobila tudi tri izbore v drugem krogu nabora.