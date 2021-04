Nemški športni direktor ne skopari s pohvalami na Lakovičev račun

Nekdanji slovenski košarkar Jaka Lakovič bo še dve sezoni kot trener vodil nemški klub Ratiopharm Ulm. Krmilo moštva, ki se bori za preboj končnico nemškega prvenstva, je prevzel leta 2019, pogodba pa bi se mu iztekla junija letos.



»Zelo sem vesel, da bo Jaka ostal z nami še dve leti. Počaščeni smo nad njegovo predanostjo klubu. Je eden od najbolj nadarjenih trenerjev v Evropi in veseli me, da bomo še naprej skupaj razvijali moštvo in posameznike,« je ob podaljšanju pogodbe za spletno stran kluba izjavil športni direktor Thorsten Leibenath.



Tudi Lakovič ni skrival zadovoljstva nad novo pogodbo. »Odločitev je bila povsem preprosta. Ulm je odličen klub, ki profesionalno opravlja svoje delo,« je omenil 42-letni Ljubljančan.

