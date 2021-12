Nepozaben večer v Madridu, Klavžar po stopinjah Dončića

Urban Klavžar, nekdanji član Helios Suns, je skupaj s soigralcema iz mladinskega pogona Reala Sediqom Garubo in Babo Millerjem debitiral za člansko moštvo kraljevega kluba ob četrtkovi zmagi v 17. kolu evrolige. Dvorana WiZink Center je še dolgo časa ploskala ekipi Pabla Lasa, ki je kljub številnim odsotnostim zaradi okužb z novim koronavirusom proslavljal eno najslajših zmag trenerske kareire.

Laso, ki je na čelu Reala od sezone 2011/12, je v zadnjih desetih letih v ogenj poslal skupno že 20 produktov klubske šole, največji med njimi je bil seveda Luka Dončić. Ljubljančan je prvi nastop zabeležil s 16 leti, Klavžar je s 17 leti in 6 meseci v četrtek debitiral kot najmlajši od trojice talentov, ki so dobili priložnost na dvoboju s CSKA. Slovenski organizator igre je prikazal fantastično predstavo in v slabih 24 minutah prispeval tudi deset točk.

Sodeloval pri uspešni misiji nemogoče

Klavžar je s 14 leti zapustil Domžale, v Madrid so ga sprva povabili na preizkušnjo, ki jo je tudi uspešno opravil. Nekaj let starejša Žiga Samar in Dan Duščak priložnosti v članskem moštvu Reala po kaljenju v mladinskih vrstah nista dočakala, Klavžarju pa so se sanje izpolnile tik pred božičem.

»Belim je uspela misija nemogoče,« je na svoji spletni strani zapisal madridski športni časnik As. »Klavžarjeva natančnost je bila ključnega pomena (10 točk s 5 meti),« so dodali.