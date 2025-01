Težko je bilo brez Luke in Kyrieja, a so se borili do konca

Ponoči je bilo spet zanimivo v severnoameriški košarkarski ligi NBA. New Orleans je v napeti tekmi premagal Dallas s 119-116 in tako dosegel svojo tretjo zmago v zadnjih štirih tekmah. V ospredju je bil Dejounte Murray, ki je blestel s 30 točkami, 7 podajami in 7 skoki. Murray je bil ključni igralec Pelikanov, saj je s svojo vsestransko predstavo omogočil ekipi, da se je izognila porazu proti oslabljeni ekipi Dallasa.

Trey Murphy III je prav tako odigral pomembno vlogo z 24 točkami in 10 skoki, vključno z odločilnim blokom na poskusu polaganja Spencerja Dinwiddieja štiri sekunde pred koncem tekme. Murphy je nato zadel še prosta meta, ki sta zapečatila zmago Pelikanov. Javonte Green je dodal 13 točk in 7 skokov, kar je pomagalo New Orleansu do pomembne zmage.

Dallas spet brez pomoči Dončića in Irvinga

Dallas je prišel na tekmo brez svojih najboljših strelcev, Luka Dončić in Kyrie Irving sta poškodovana. Prav tako je manjkal običajni začetni center Dereck Lively. Kljub temu so se Teksašani borili in skoraj zmagali – predvsem po zaslugi izjemne predstave Daniela Gafforda, ki je dosegel karierni rekord s 27 točkami in dodal 12 skokov. Jaden Hardy je prispeval 21 točk, Spencer Dinwiddie pa 20 točk in 4 podaje.

Dallas je v tretji četrtini zaostajal že za 10 točk, a so uspeli zaključiti četrtino z delnim izidom 20-6 in tako prevzeli vodstvo 91-87. Klay Thompson je v zadnjih minutah dosegel sedem od svojih 12 točk, vključno s trojko ob izteku napada, ki je Dallasu prinesla vodstvo 114-111. Vendar so Pelikani v zadnjih dveh minutah preobrnili izid z delnim izidom 8-2 in tako prišli do zmage.

»Bilo je težko brez Luke in Kyrieja, a smo se borili do konca,« je po tekmi dejal Daniel Gafford. »Vedno je težko izgubiti, še posebej na tak način, a moramo ostati pozitivni in se pripraviti na naslednjo tekmo.« New Orleans Pelicans so izkoristili priložnost in kaznovali napake Dallasa, ki je imel kar 17 izgubljenih žog. Pelikani so iz teh napak dosegli 24 točk, kar je bilo ključno za njihovo zmago. Poleg tega so imeli Pelikani prednost v skokih, saj so zbrali 49 skokov v primerjavi z 45 skoki Dallasa.

Murphy in Green sta s svojimi odločilnimi potezami v zadnjih minutah poskrbela, da so Pelikani ohranili prednost. Green je zadel drugo trojko v zadnjih šestih minutah, kar je New Orleansu prineslo vodstvo 116-114, nato pa je CJ McCollum s svojo obrambo prisilil Klayja Thompsona, da je izgubil žogo izven igrišča.

Brandon Boston (11) je šel takole mimo P.J. Washingtona (25). FOTO: Matthew Hinton/Usa Today Sports

New Orleans je z zmago izboljšal svoj izkupiček na 10 zmag in 32 porazov, medtem ko je Dallas padel na 22 zmag in 19 porazov.

Naslednjič v soboto zjutraj, tekmec Oklahoma

Košarkarji Dallas bodo kmalu sprejeli nov izziv. Luka Dončić bo naslednjič stiskal pesti za soigralce v soboto ob 2.30 po slovenskem času, ko bodo Teksašani igrali novo pomembno tekmo – prizorišče bo dvorana American Airlines Center, njihov tekmec pa Oklahoma.