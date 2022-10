Nezgrešljivi Omić zmaje odrešil muk porazov

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu lige ABA premagali MZT Skopje s 93:73, tako so prekinili niz štirih porazov v evropskem pokalu in regionalnem tekmovanju. V dvorani Tivoli so bili prepričljivo boljši od MZT Skopja in vpisali tretji par točk v ligi ABA. Ljubljančani so navkljub izostanku nekaj pomembnih posameznikov zaradi zdravstvenih težav uveljavili svojo kakovost in upravičili vlogo favorita. Tekmeca so v drugi četrtini nadigrali za devet točk, delo pa so dokončali v tretjem delu igre, ki so ga dobili z 28:19.

Pet igralcev je doseglo deset ali več točk, novinec v ljubljanskem dresu Matic Rebec pa jih je prispeval devet. Alen Omić je zbral 19 točk ob stoodstotnem metu iz igre (8:8), 16 jih je dodal Yogi Ferrell (še 7 podaj), 11 Edo Murić (trojke 3:5), po 10 pa sta jih zabeležila Marko Jeremić (trojke 3:4) in Josh Adams.

Cedevita Olimpija : MZT Skopje 93:73 (18:19, 44:36, 72:55) Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki Obrknežević, Milojević (oba Srbija), Terlević (Hrvaška). Cedevita Olimpija: Rebec 9, Ferrell 16 (7:7), Jeremić 10 (1:1), Alibegović 6 (2:2), Murić 11, Mulalić 6, Adams 10 (3:4), Omić 19 (2:5), Radovanović 6 (0:2); MZT Skopje: Krstevski 3, Maxwell 6 (1:2), Mićović 25 (3:3), Caffey 3, Magdevski 3 (3:6), Ivey 10 (4:4), D. Stojanovski 8 (1:1), V. Stojanovski 11, Yigitoglu 4 (2:5); prosti meti: Cedevita Olimpija 15:21, MZT Skopje 14:21; met za tri točke: Cedevita Olimpija 12:23 (Jeremić 3, Murić 3, Mulalić 2, Rebec, Ferrell, Adams, Omić), MZT Skopje 11:26 (Mićović 4, Ivey 2, V. Stojanovski, D. Stojanovski, Caffey, Maxwell, Krstevski); osebne napake: Cedevita Olimpija 21, MZT Skopje 21.

Izidi 5. kroga lige ABA:

petek:

Cibona : Borac 87:85 (15:17, 36:30, 63:48)

Zadar : Split 74:76 (21:18, 37:31, 54:52)

sobota:

Cedevita Olimpija : MZT Skopje 93:73 (18:19, 44:36, 72:55)

20.00 FMP - Budućnost

nedelja:

19.00 Mornar - Studentski centar

21.00 Partizan - Mega

ponedeljek:

18.00 Igokea - Crvena zvezda