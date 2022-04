Nikola Jokić do mejnika 2000 + 1000 + 500

Košarkarji Miamija so v ligi NBA prvi nosilci vzhodne konference, potem ko je Boston izgubil proti neposrednim tekmecem. Prvak Milwaukee je v domači dvorani premagal Kelte s 127:121 in napredoval na drugo mesto, Boston je na vzhodu tretji. Izgubila je tudi Philadelphia, ki je zdaj četrta.

Poraza Bostona in Philadelphie sta zapečatila Miami na vrhu vzhodne konference dve tekmi pred koncem. V boju za drugo mesto je ta čas v najboljšem položaju Milwaukee s 50-30 in dvema tekmama do konca rednega dela proti Detroitu in Memphisu.

Boston ima izkupiček zmag in porazov 50-31 in ga čaka le še zadnja tekma rednega dela sezone proti Memphisu.

Giannis Antetokounmpo in Jurue Holiday sta vsak za prvake dosegla po 29 točk, Khris Middleton jih je k zmagi nad Bostonom dodal 22.

»Tekma je bila tesna, a so fantje spet našli način, kako do zmage. Iz tega bomo vlekli lekcijo za naprej,« je dejal trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

Boston center Daniel Theis je bil v objemu Milwaukeejevih mož Giannisa Antetokounmpa in Wesleyja Matthewsa v izgubljenem položaju. FOTO: Benny Sieu/Usa Today Sports

V Torontu je blestel Pascal Siakam in s trojnim dvojčkom (37 točk, 11 skokov, 12 podaj) popeljal raptorje do zmage nad Philadelphio, Gary Trent ml. je dodal 30 točk.

Na zahodu si je Denver zagotovili zadnje neposredno mesto za končnico. Mesto med prvo šesterico jim je prinesla zmaga nad Memphisem s 122:109. Spet se je izkazal srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je zbral 35 točk, 16 skokov in šest podaj. S tem dosežkom je postal prvi profesionalec v zgodovini lige NBA z najmanj 2000 točkami, 1000 skoki in 500 podajami v eni sezoni.

Zmagali je tudi Minnesota po zaslugi 49 točk Anthonyja Edwardsa, a 127:121 proti San Antonio Spurs po zmagi Denverja ni več pomagalo v upanju na mesto v »top 6«. Ekipa se je uvrstila na sedmo mesto zahoda in bo igrala v dodatnih kvalifikacijah.

V San Franciscu je Golden State prišel še do tretje zaporedne zmage in s 128:112 premagal Los Angeles Lakers, ki so igrali brez zvzdnikov LeBrona Jamesa, Anthonyja Davisa, Carmela Anthonyja in Russella Westbrooka. Klay Thompson je dosegel 33 točk, od tega šest trojk.