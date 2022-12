Nikolić spet zamenjal delodajalca, zdaj prihaja v Stožice

Nazadnje je Aleksej Nikolić igral za Dinamo Sassari s Sardinije, kjer je preživel zadnja dva meseca. Nikolić je oktobra sklenil pogodbo z zasedbo s Sardinije, kjer pa je le začasno zamenjal poškodovanega Chrisa Dowa. Zdaj ostaja v Italiji, Brescia pa bo njegov tretji klub v tej državi, pred tremi leti je bil že član Trevisa.

Sedemindvajsetletni branilec iz Postojne je sicer v karieri igral še za španski Burgos, Zlatorog, Spars Sarajevo, nemška Bamberga in Baunach, Partizan in francoski Gravelines-Dunkerque. Nikolića, ki je s slovensko reprezentanco leta 2017 postal evropski prvak, bodo novi delodajalci kot člana kluba uradno predstavili v petek, so zapisali na spletni strani.

Zelo kmalu pa ga bodo lahko v novem dresu videli tudi slovenski ljubitelji košarke, saj bo prav Brescia naslednji tekmec Cedevite Olimpije v evropskem pokalu, tekma bo 14. decembra.