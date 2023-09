Niti čudežni met Bridgesa ni rešil ZDA, kolajna odhaja v Kanado

Marsikdo je pred začetkom prvenstva pričakoval dvoboj Kanade in ZDA v finalu, po razočaranjih v polfinalu pa so se pomerili za tolažilno nagrado - bronasto odličje. Agresivnost vsaj v prvih treh četrtinah ni bila na pravi ravni, obramba je bila premedla in odlični strelci iz lige NBA so brez težav dosegali točke, kar je botrovalo visokemu končnemu rezultatu (127:118). Bronasto odličje povsem zasluženo odhaja v Kanado.

Pri javorjevih listih sta bila najboljša Dillon Brooks, ki je z 39 točkami postavil strelski rekord kariere, in Shai Gilgeous-Alexander, ki se je ustavil pri 31 točkah in 12 asistencah. Pri ZDA je bil sicer najboljši strelec prvi zvezdnik Anthony Edwards, rešilno bilko pa je Američanom priboril Mikal Bridges. Na koncu rednega dela so pet sekund pred koncem zaostajali za štiri točke, Bridges je bil na črti prostih metov.

"Brooklyn Bridges", kot ga kličejo navijači iz velikega jabolka, je izsilil podaljšek za ZDA. Foto Sherwin Vardeleon/AFP

Prvega je zadel, drugega pa namerno zgrešil, pobral svoj odbitek in stekel na trojko, po težkem metu iz obrata je žogo tudi spravil skozi mrežico v slogu največjih velemojstrov in ZDA so izsilile podaljšek. Tudi to pa Kanade ni šokiralo, nadaljevali so v svojem ritmu, predvsem Gilgeous-Alexander je s kirurško natančnostjo seciral ameriško obrambo, Brooks je bil razpoložen pri metu in kar jim ni uspelo v rednem delu, so dokončali v podaljšku.

Na 24 medsebojnih tekmah so Kanadčani danes slavili šele drugič in ZDA domov poslali z dolgimi nosovi, brez osvojenega odličja. Glede na videno na tem prvenstvu si podobno zanimiv dvoboj lahko obetamo tudi drugo leto na OI v Parizu, kjer bosta obe ekipi še močnejši.

Ob 14.40 je na sporedu boj za naslov svetovnega prvaka med Nemčijo in Srbijo.

Kanada - ZDA 127:118*

Brooks 39, Gilgeous-Alexander 31; Edwards 24, Reaves 23.

*po podaljšku