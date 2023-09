Erjavec: Letos je četrtfinale vrhunski dosežek

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec je dopoldan pred odločilnima tekmama za medaljo na svetovnem prvenstvu v Manili predstavil svoje videnje tritedenskega dogajanja v Aziji. Med drugim je povedal, da je Aleksander Sekulić, ki se mu s SP izteče pogodba, prvi kandidat za selektorsko mesto tudi v prihodnje.

"Zadovoljen sem z delom selektorja in strokovnega štaba, zato se bom z njimi pogovarjal o podaljšanju sodelovanja. Zanima me njihova vizija in možnosti za nadaljnje sodelovanje," je slovenskim novinarjem v Manili povedal Erjavec.

Sedmo mesto, ki ga je zasedla Slovenija po zmagi nad Italijo, je ocenil kot uspeh. "Lani je bil izpad v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu neuspeh, danes pa je sedmo mesto na SP zame uspeh. Treba je vedeti, da se na SP sploh niso uvrstile reprezentance, kot so Hrvaška, Turčija, Poljska ali Argentina, v Manilo pa se niso prebili veliki kot Francija, Avstralija, Brazilija ali Grčija. Na tretjem prvenstvu smo med osem na svetu," je dejal predsednik KZS.

Možnost domačega kvalifikacijskega turnirja obstaja

Erjavec je priznal, da slovenska zveza resno razmišlja o organizaciji kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre prihodnje poletje. "S Fibo smo že začeli pogovore, naši igralci se veselijo igrati pred domačo publiko, a ker gre za precej visok vložek, okoli 3,5 milijona evrov, lahko to izpeljemo le ob pomoči države," je dejal Erjavec.

Predsednik KZS je hkrati tudi podpredsednik mednarodne zveze Fibe, član njenega upravnega odbora, pred SP v Manili pa je postal tudi član UO odbora Mednarodne košarkarske zveze.

"V upravnem odboru smo enotni, da je raven košarke na tem prvenstvu vrhunska, žal pa sodniki, ki niso najboljši, niso na isti ravni. To je Luka Dončić občutil na lastni koži. Prav te dni smo se pogovarjali, da je treba take zvezdnike zaščititi, saj prinašajo koristi vsem segmentom organizacije takega tekmovanja," je povedal Erjavec.

Ob tem je dodal, da je korak v pravo smer zagotovo dogovor med Fibo Europe in evroligo, da bodo lahko evroligaški igralci nastopili v februarskem oknu kvalifikacij za EP 2025.