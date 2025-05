Nikola Jokić še ni položil orožja, blizu je velikemu presenečenju

Košarkarji Denverja kažejo šampionski pedigre. Kljub očitni razliki v kakovosti, predvsem to velja za igralce s klopi, so izenačili serijo z Oklahomo na 3:3, potem ko je met znova stekel Nikoli Jokiću. Denver je pred domačo publiko miljo visoko zmagal s 119:107 in izsilil sedmo tekmo.

Serijo z Oklahomo je Jokić začel slabo in priznal, da ima težave z obrambo najboljše ekipe rednega dela, ki je premikala zgodovinske mejnike. »Ne vem točno, kaj me najbolj moti, so povsod, čutim jih po vsem telesu. Vse po malem me vrže iz tira,« je dejal Jokić, ki je nato našel pravi recept za Oklahomo.

Zaenkrat dvoboj kandidatov za naziv MVP s Shaiem Gilgeous-Alexandrom (32 točk) gladko dobiva, šesto tekmo je končal z 29 točkami, 14 skoki in 8 asistencami. Statistika je še toliko bolj impresivna, ker je iz igre metal le 14-krat in zadel devet poskusov, zaradi ostre in agresivne obrambe nad njim pa so imeli soigralci veliko več prostora.

Najbolje sta ga izkoristila Jamal Murray s 25 in Christian Braun s 23 točkami in 11 skoki. Tokrat je Denver dočakal večji prispevek s klopi Juliana Strawtherja (15 točk), vanj so polagali veliko upov v tej sezoni, a nekdanji trener Michael Malone ni imel vere vanj.

Sedma tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30, zmagovalec se bo v konferenčnem finalu pomeril z Minnesoto.