Bojevniki zaključili sezono, Boston ohranja upanje

Košarkarji moštva Minnesota Timberwolves so prvi finalisti zahodne konference lige NBA. Davi so v San Franciscu ugnali Golden State Warriors s 121:110 in dobili serijo s 4:1 v zmagah. Njihov tekmec bo boljši iz dvoboja med Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem, kjer prvi vodijo s 3:2.

Junak tekme v dresu Minnesote je bil Julius Randle z 29 točkami, Anthony Edwards je 22 točkam dodal 12 skokov, skupaj pa je kar peterica šesterica gostujočih košarkarjev dosegla dvomestno število točk. Za Golden State Warriors je Brandin Podziemski dosegel 28 točk, Jonathan Kuminga pa 26.

Gostje so dvoboj dobili v prvem polčasu, ki so ga dobili s 64:47. Ko je bilo po treh četrtinah na semaforju že 93:72 in Minnesota si je drugič zaporedoma priigrala konferenčni finale. Lani so jih tam ustavili Dallas Mavericks z Luko Dončićem.

Bojevniki so sicer že v uvodu te serije doživeli udarec, ko se je poškodoval prvi zvezdnik Stephen Curry, brez svojega talismana pa sedemkratni prvaki lige niso parirali volkovom. Trener Golden State Steve Kerr je dejal, da je izguba Curryja v začetku serije zmanjšala tudi učinkovitost Jimmyja Butlerja. Dodal je, da so bili letos njegovi varovanci dovolj dobri, da bi se v zdravem stanju ekipe lahko potegovali za naslov. Še pred sinočnjo tekmo je sicer vodstvo lige kaznovala igralca Warriors Draymonda Greena s 50.000 dolarji (44.700 evri) kazni zaradi neprimernega komentarja, v katerem je podvomil o integriteti sodnikov, po porazu na tretji tekmi.

Na vzhodu so upanje podaljšali košarkarji moštva Boston Celtics, ki so zaigrali brez poškodovanega Jaysona Tatuma, a vseeno ugnali New York Knicks s 127:102 in zaostanek znižali na 3:2 v zmagah. Tatum si je v končnici četrtega dvoboja poškodoval Ahilovo tetivo in že opravil operacijo. Tatuma sta nadomestila Derrick White in Jaylen Brown, ki sta za branilce naslova skupaj dosegla 60 (34 in 26) točk ter serijo podaljšala vsaj do petkove šeste tekme v Madison Square Gardnu. V obrambi pa je s kar sedmimi bloki blestel center Luke Kornet.

Pri New Yorku so izstopali Josh Hart s 24, Jalen Brunson z 22 in Karl-Anthony Towns z 19 točkami. Tekmo je Boston dobil v tretjem delu. Po izenačenem prvem polčasu (59:59), so gostitelji četrtino dobili z 32:17 in si priborjenega v nadaljevanju niso pustili več odvzeti. V zadnjem delu je razlika narasla celo na +23 in zmagovalec je bil znan.