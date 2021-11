Nov polom Cedevite Olimpije, tokrat proti Meginim golobradcem

Gostovanje v Beogradu pri tamkajšnji Megi v 9. kolu lige ABA ni prineslo zadoščenja košarkarjem Cedevite Olimpije. Po polomu pro Budućnosti v evropskem pokalu so namreč na regionalni sceni klonili s 75:104 (55:82, 34:50, 15:27). V zadnjih dveh nastopih so torej zaostali za tekmecema s 60 točkami razlike.

Ljubljančani so v Beogradu igrali slabo od uvodne minute. V prvi četrtini so si nabrali 12 točk primanjkljaja, do polčasa pa so se med strelce vpisali le Jaka Blažič (13), Žiga Dimec (9), Luka Rupnik (8) in Jacob Pullen (4). Škripalo je tudi v obrambi stožiškega moštva, ki je v 24. minuti zaostajalo že s 36:67 in slednjič prvič v sezoni prejelo več kot sto točk v 40 minutah igre.

Pri Cedeviti Olimpiji je s 26 točkami (za dve 7:11, za tri 1:5, prosti meti 9:10), skoraj tretjino ekipnih, izstopal Blažič, pri zmagovalcih je bil s 23 točkami in 8 skoki najboljši posameznik Hrvat Matej Rudan. Zaradi reprezentančnega premora bodo Ljubljančani odigrali naslednjo tekmo 5. decembra proti Zadru.

Strelci za Cedevito Olimpijo: Pullen 4 (1:4), Ejim 5, Murić 3, Auguste (0:2), Blažič 26 (9:10), Hodžić 6, Ščuka 3, Dimec 9 (3:4, Carmichael 4, Rupnik 15 (2:2); Mega: Balcerowski 6, Vujić 2, Rožencev 13 (2:3), Jović 16, Rudan 23 (3:4), Kočović 2 (2:2), Smith 11, Cerovina 11 (3:3), Matković 5 (1:2), Cazalon 8 (1:1), Đurišić 7 (2:2).