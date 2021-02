Nov strelski podvig Dončića v majici Dallasa zaman

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Dallasa so izgubili pomembno tekmo na gostovanju v Portlandu, četudi je slovenski asprikazal še eno fantastično predstavo in rekordnim 46 točkam iz prejšnje tekme z New Orleansom tokrat dodal le dve manj. Portland si je izboljšal položaj v zahodni konferenci z zmago s 121:118. Dallas je vodil po prvem polčasu z 61:58, toda v tretji četrtini si je nabral zaostanek 8 točk, kar je bilo očitno preveč, da bi lahko do konca zasukal rezultat in iztržil več od poraza s tremi točkami razlike.Luka Dončić je v majici Dallasa(za tri 5:8, za dve 9:12, prosti meti 11:12), 7 skokov in 9 asistenc v 36 minutah igre, torej sta ga krasila imeniten statistični učinek in zelo dober izkoristek metov na koš. Ljubljančan je še 14. zapovrstjo presegel mejo 25 točk, s čimer je postavil nov rekord franšize. Pred njima sta 13-krat zapored ta mejnik preseglain. Dončić je bil blizu svojega novega rekorda, toda zgrešil je zadnji met za tri točke, ki bi Dallasu zagotovil podaljšek.Dallas bo igral naslednjo tekmo šele v četrtek ob 3. po našem času, ko bo doma gostil Detroit, Miami bo jutri zjutraj (4.00) gostoval pri Los Angeles Clippersih (čakamo na vrnitev), Denver pa bo dan pozneje ob 1. uri obiskal Boston.Dallas : Portland 118:121 (Dončić 44, Porzingis 18; Lillard 34)