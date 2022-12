Nova velika Dončićeva predstava za peto zaporedno zmago

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagala Houston Rockets s 129:114 za peto zmago v nizu. Luka Dončić je za zmagovito zasedbo dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 13 podajami in 12 skoki v 34 minutah ter bil najboljši igralec dvoboja.

Dončić je dosegel drugič v sezoni zabeležil trojni dvojček v nizu, dva večera prej je imel zgodovinski mejnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ko je proti New York Knicks zbral 60 točk, 21 skokov in 10 podaj. V podrobnih severnoameriških statističnih podatkih so zabeležili tudi, da je njegovih 95 točk na zadnjih treh tekmah z trojnim dvojčkom rekordnih v zgodovini tekmovanja, Obenem je, kot smo omenili, moštvo zmagalo že petič zapored, to pa je najboljši dosežek sezone Luke in soigralcev.

V živahnem večeru je sodnik David Guthire dosodil Luki Dončiću tehnično napako, odločitev je natančno pospremil trener Jason Kidd. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Dallasov trener Jason Kidd pa ni bil navdušen le nad učinkom slovenskega zvezdnika. »Dejansko gre tokrat za zmago našega moštvenega duha. Ni se nam bilo treba zanašati le na Lukov delež,« je poudaril omenjeni trener. Seveda pa ni minilo neopazno, da je Dončić k zmagi prispeval trojni dvojček že osmič v tej sezoni. In ob tem vsekakor kaže poudariti, da ga zadnjih osem minut te tekme s Houstonom sploh ni bilo na parketu, saj mu je trener namenil počitek.