Nova vrnitev žilavega Dallasa, 26 točk Dončića in nor dvoboj Brunson – Wemby

Košarkarji Dallasa počasi, a zanesljivo postajajo najbolj vroča ekipa lige NBA. Bliža se končnica, po menjavah v prestopnem roku pa je Jasonu Kiddu uspelo, kar se je še pred nekaj meseci zdelo nemogoče – Dallas je sestavil trdo obrambo, s katero dobivajo tekme. Tako je bilo tudi proti Sacramentu, slavili so s 107:103 in serijo v sezoni izenačili na 2:2.

Po šesti zaporedni zmagi Dallas ostaja na šestem mestu zahodne konference, pot do nje pa ni bila enostavna. Potem ko so v noči na sredo doma odpihnili Sacramento z več kot 30 točkami razlike, so tekmeci z zahodne obale tokrat imeli še dodaten motiv in bili večji del tekme v prednosti. Dallas je zaostajal že za 15 točk, zadnjo četrtino je začel z -9, na koncu pa prišel do preobrata.

Veliko zaslug za to ima Luka Dončić, ki je dosegel 26 točk, 9 skokov in 12 asistenc. Obramba Sacramenta je bila povsem osredotočena na Dončića, ki je zato metal manj (6-14, 4-8 za tri) in več žog prepustil soigralcem. Podobno velja za Kyrieja Irvinga (30 točk, 11-16 iz igre), oba sta v zadnjem napadu oder prepustila Danteju Exumu.

Še lani košarkar Partizana je dobil žogo in zadel trojko za 106:103 manj kot pol minute pred koncem tekme. Na drugi strani je Harrison Barnes zgrešil trojko in tekma je bila odločena. »Neverjetno je, ko ti zaupata takšna igralca, kot sta Kyrie in Luka, da zadnja podaja pride do tebe. Nekaj trojk sem zgrešil, s klopjo se šalimo, da gre vedno naslednja skozi mrežico in tudi tokrat je šla,« je po metu sezone medijem povedal Exum.

Dallas ima zdaj zmago prednosti pred Phoenixom, naslednjo tekmo bodo igrali v noči na ponedeljek (1.00) proti prav tako razpoloženemu Houstonu.

Novinec leta se je ustavil pri 40-20

O Victorju Wembanyami je bilo pred sezono povedanega ogromno, prvih nekaj tednov je potreboval, da se privadi na ritem lige NBA, po novem letu pa je Francoz eksplodiral. Čeprav ima San Antonio najbolj skromen kader v ligi, so v norem večeru v Madison Square Gardnu prišli do zmage po podaljšku nad New York Knicks s 130:126, ki je takoj postala klasika.

Pri domačinih je blestel Jalen Brunson, ena največjih napak v zgodovini Dallasa, ki kaže Marku Cubanu, kako drago ga bo stalo nezaupanje vanj. Brunson je dosegel 61 točk in postal šele drugi igralec v zgodovini te slavne franšize, ki je presegel mejo 60 točk, Carmelo Anthony je proti Charlottu leta 2014 dosegel še točko več.

Brunsona je na drugi strani pričakal Wemby, ki je dosegel rekord kariere s 40 točkami, za dobro mero pa dodal še 20 skokov in sedem asistenc. »V tej sezoni sem videl toliko košarkarske izjemnosti, da si želim biti tudi sam del tega šova. Nisem še na ravni, ki jo kažejo tekmeci, a sem blizu in na pravi poti,« pravi Wembanyama. Prav veliko mu gotovo ne manjka več ...