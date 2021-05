Novomeščani so prišli v Stožice brez energije in streliva

Cedevita Olimpija : Krka 97:45 (75:41, 54:26, 21:12) Dvorana Stožice, gledalcev 300, sodniki Krejić, Nedović (oba Kr) in Zupančič (Lj).

Cedevita Olimpija: Radović, Perry 20 (4:4), Hopkins 8, Duščak 4, Murić 9 (1:1), Blažič 14 (5:7), Brown 6, Hodžić 3, Jones 17 (2:2), Dimec 8, Rupnik 5 (2:4).

Krka: Stipčević 3 (1:2), Vrabac 7 (3:6), Barič 4 (1:2), Kosi 7, Škedelj 6 (1:3), Lapornik 7, Vučetić 5, Milovanović 6.

Finalni rekord ostaja +57

Sobotni poraz v polfinalu pokala Spar je tresnil med košarkarje Cedevite Olimpije kot strela z jasnega, a jih je tudi pravočasno predramil pred začetkom finala lige Nova KBM. Pred novim soočenjem s Krko niso potrebovali dodatnih besed spodbude, dovolj je bilo, da je trenerusmeril začetno peterko na igrišče. Vse drugo je steklo samo od sebe za skoraj rekordno zmago in prepričljivo vodstvo z 1:0 v dvoboju do treh zmag.Kdo ve, ali so Novomeščani ob pokalnem zmagoslavju poleg obilo energije izgubili tudi delček tekmovalnega naboja ali so uvideli, da morajo Ljubljančanom dati priložnosti, da zlijejo gnev, preden bo finale dobil pravo podobo. V vsakem primeru so bili Krkini aduti tokrat le statisti v stožiški dvorani, čeprav so bili za razliko od sobote vsaj številčno močnejši. Pogrešali so le krilnega centra, kljub vsemu pa je njihov odpor začel naglo plahneti že po vodstvu z 9:7.Do konca četrtine si je Cedevita Olimpija že priigrala devet točk naskoka, tretji del pa je dobila kar s 33:14 in si še pred polčasom zagotovila 29 točk prednosti (52:23). Največ vneme je kazal organizator igre, kot da bi se želel s 15 točkami do glavnega premora odkupiti za skromno pokalno predstavo na Kodeljevem, med katero je metal iz igre le 4:13 ter zbral več izgubljenih žog kot asistenc.Dvoboj je bil tokrat odločen veliko prezgodaj, da bi lahko razveselil prve navijaške povratnike na tribunah. Krkin trener Dalibor Damjanović je vendarle – za razliko od gostiteljev – vztrajal s svojimi najbolj izkušenimi možmi na parketu do zadnje sekunde, čeprav so izgubili zadnjo četrtino s 4:22, tekmo pa z 52 točkami razlike, kar je eden od neslavnih vrhuncev vseh dosedanjih DP. Črni rekord še naprej pripada uvodnemu dejanju finala 1998 – Union Olimpija : Kovinotehna Savinjska Polzela 109:52.Druga finalna tekma bo v petek ob 16. uri v Novem mestu.